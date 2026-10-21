그룹 엔하이픈 / 사진 제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 미국 빌보드 메인 앨범 차트에 8주 연속 이름을 올렸다.20일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트(10월 24일 자)에 따르면 엔하이픈의 여덟 번째 미니앨범 'THE SIN : BLISS'는 '빌보드 200'에서 122위를 기록했다.이 앨범은 지난 9월 5일 자 차트에 1위로 진입한 뒤 8주 연속 순위권을 유지하고 있다. 세부 차트인 '월드 앨범'에서는 2위, '톱 앨범 세일즈'에서는 9위에 올랐다.엔하이픈은 아티스트의 음반 및 음원 성적 등을 종합한 '아티스트 100' 차트에서도 전주보다 3계단 상승한 66위를 기록했다.한편 엔하이픈은 전 세계 22개 도시에서 총 37회 공연을 진행하는 월드투어 'BLOOD SAGA'를 이어가고 있다. 지난 16~18일 마카오에서 열린 세 차례 공연은 모두 매진됐다.엔하이픈은 오는 12월부터 내년 2월까지 도쿄, 아이치, 후쿠오카, 오사카 등 일본 4개 도시에서 공연한다. 이후 자카르타와 싱가포르를 거쳐 내년 3월까지 밀라노, 파리, 암스테르담, 베를린, 런던 등 유럽 5개 도시를 방문할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr