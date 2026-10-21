샤오쥔 / 사진=SM엔터테인먼트

샤오쥔 / 사진=SM엔터테인먼트

그룹 WayV(웨이션브이) 샤오쥔이 솔로 데뷔 앨범의 작사와 작곡에 참여하며 자신만의 음악적 색깔을 선보인다.샤오쥔은 오는 26일 첫 미니앨범 'Hey, Somebody'(헤이, 썸바디)를 발매하고 솔로 가수로 데뷔한다. 이번 앨범에는 타이틀곡 중국어, 영어 버전을 비롯해 총 5곡이 수록됐으며, 샤오쥔은 수록곡 2곡의 작업에 직접 참여했다.수록곡 'Sky High'(스카이 하이)는 경쾌한 기타 연주와 미디엄 템포의 R&B 리듬이 어우러진 곡이다. 샤오쥔이 작사와 작곡에 참여했으며, 소중한 사람과 함께하는 순간의 행복과 서로를 의지하며 더 멀리 나아가고 싶은 마음을 가사에 담았다.또 다른 수록곡 '我眼中的你 (Wave)'(웨이브)는 스트링과 피아노, 어쿠스틱 기타를 중심으로 구성된 발라드다. 앞서 공개된 인트로 필름을 통해 음원 일부가 공개됐다. 샤오쥔이 직접 쓴 가사에는 있는 그대로의 모습도 충분히 빛난다는 위로와 응원의 메시지가 담겼다.'时光情书 (To Us)'(투 어스)는 어쿠스틱 기타와 샤오쥔의 부드러운 보컬이 조화를 이루는 발라드곡이다. 풋풋했던 지난날의 추억과 당시 전하지 못했던 마음을 편지에 빗대어 표현했다.샤오쥔의 첫 미니앨범 'Hey, Somebody'는 오는 26일 낮 12시 각종 음악 사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr