이효리가 '완벽한 하루 이상순입니다'에 출연했다. / 사진=MBC라디오 방송 캡처

이효리가 '완벽한 하루 이상순입니다'에 출연했다. / 사진=MBC라디오 방송 캡처

이효리가 이상순의 복귀를 기뻐했다.지난 19일 방송된 MBC라디오 '완벽한 하루 이상순입니다'에는 이효리가 게스트로 출연했다.앞서 이상순은 건강 문제로 한동안 라디오 진행을 쉬었다가, 이달 초 복귀했다.이효리는 "청취자 여러분, 이상순 씨가 자리를 만히 비워서 다시 한 번 가족으로서 송구스럽다는 말씀드린다"고 인사했다. 또한 "(이상순이) 다시 라디오를 진행할 수 있는 있는 것만으로도 감사하다"고 말했다.이효리와 이날 함께 출근한 이상순은 "이효리 씨가 '완벽한 하루'에 출연한 것도 오랜만이다"며 기뻐했다. 이효리는 "이상순 씨가 쉬었으니까 제가 나올 일이 있었겠나"라고 너스레를 떨었다.이효리는 이상순의 활동 재개를 두고 "같이 출근하고 이상순 씨가 나가는 것만으로도 기분이 좋다"고 소감을 밝혔다. 이어 "집에서 맨날 마지막 잎새처럼 창밖만 보고 누워 있었는데 얼마나 감사한지 모른다"며 웃음을 자아냈다.이상순은 "제가 한 달 동안 계속 힘없이 누워 있는 모습 보면서 '이 인간 언제 나가나' 했다"며 웃었다. 이효리는 "제가 중간중간 체크하면서 '지금 마지막 잎새냐'고 한다. 고개를 끄덕끄덕 하면 상태가 조금 안 좋다는 뜻이고, 아니면 괜찮다는 뜻이다"고 전했다. 이상순은 "실제로 우리 집에 있는 나무 중에 잎사귀가 거의 다 떨어진 게 있다. 그걸 쳐다봤다"며 웃었다. 이효리는 "다행히도 마지막까지는 안 떨어졌다"고 했다.이상순은 지난 8월 말 갑작스러운 컨디션 저하로 라디오 진행을 중단했다. 이후 여러 검사와 상담을 받은 끝에 '미주신경 기능 저하'와 관련된 신경계 증상이 확인됐다. 이에 이상순은 한동안 활동을 멈추고 회복에 집중했으며, 이달 초 복귀했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr