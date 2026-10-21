배우 송중기가 해외 팬들과 만난 자리에서 전처 송혜교의 이름을 듣고 순간 표정이 굳어지는 모습이 포착됐다. / 사진=SNS 갈무리

배우 송중기가 해외 팬들과 만난 자리에서 전처 송혜교의 이름을 듣고 순간 표정이 굳어지는 모습이 포착됐다. / 사진=SNS 갈무리

배우 송중기가 해외 팬들과 만난 자리에서 전처 송혜교의 이름을 듣고 순간 표정이 굳어지는 모습이 포착됐다.최근 SNS를 중심으로 송중기가 해외에서 팬들과 마주한 모습이 담긴 영상이 확산했다. 송중기는 모자와 맨투맨 셔츠, 청바지를 착용한 편안한 차림으로 등장했다.그는 자신을 알아본 팬들에게 미소를 지으며 인사를 건넸다. 그러던 중 한 팬이 송중기가 누구인지 묻자, 다른 팬이 "송혜교와 결혼했던 사람"이라고 답했다. 해당 발언이 나온 직후 송중기는 순간 얼굴을 찌푸렸지만, 이내 다시 미소를 지으며 팬들과 인사를 이어갔다.송중기는 2016년 방송된 드라마 '태양의 후예'에서 호흡을 맞춘 송혜교와 연인으로 발전했다. 두 사람은 2017년 10월 결혼했으나 약 1년 9개월 만인 2019년 7월 이혼했다. 이후 송중기는 2023년 1월 영국 배우 출신 케이티 루이스 사운더스와 재혼했다. 같은 해 6월 첫째 아들을 얻었으며, 2024년 11월 둘째 딸을 품에 안아 두 아이의 아빠가 됐다.송중기는 내년 방송 예정인 KBS 2TV 새 드라마 '러브 클라우드'로 안방극장에 복귀한다. '러브 클라우드'는 과거 비행교관이었던 강우주와 예비 조종사였던 안하늬가 7년 만에 제주에서 재회하며 벌어지는 이야기를 그린 로맨틱 코미디다. 송중기를 비롯해 박지현, 이기택 등이 출연한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr