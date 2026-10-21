소윤 양이 카메라를 바라보고 있다. / 사진=정웅인 둘째 딸 SNS

사진=정웅인 둘째 딸 SNS

배우 정웅인의 둘째 딸이 SNS 중단 선언 두 달 만에 근황을 전했다.소윤 양은 지난 20일 자신의 인스타그램 스토리에 "현실 잠시 회피할게요"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 소윤 양이 외투를 입고 한 손에는 비싼 커피 브랜드의 음료를 손에 든 채 바깥에 있는 자신을 카메라에 담은 모습. 특히 그의 앞에는 하얀 캐리어가 놓여 있어 눈길을 끌었다.소윤 양은 그룹 뉴진스 멤버 해린 닮은꼴로 주목받아왔었다. 그러나 지난 8월 돌연 "이제 인스타를 지워야 할 시기가 온 것 같다"며 "공부에 더 집중하고 좋은 대학교에 가기 위해 SNS를 중단한다"고 밝혔다.이후 지난달 "올만임돠"라며 근황을 알렸고, 여전히 입시를 준비하는 듯 "다들 따숩게 입고 다니세요. 이 말 하려고 왔다. 힘내자 빠빠이"라고 전했다.한편 소윤 양은 서울예술고등학교 2학년에 재학 중이다. 부친 정웅인은 12살 연하의 비연예인과 2006년 결혼했다. 슬하에 세윤 양, 소윤 양, 다윤 양을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr