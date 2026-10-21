그룹 방탄소년단 / 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'이 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 순위를 끌어올리며 30주 연속 진입했다.20일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트(10월 24일 자)에 따르면 '아리랑'은 '빌보드 200'에서 전주보다 2계단 오른 41위를 기록했다. '톱 앨범 세일즈'에서도 2계단 상승한 17위에 올랐다.지난 4월 '빌보드 200'에 1위로 진입해 3주 연속 정상을 지킨 '아리랑'은 발매 약 7개월이 지난 현재까지 차트에 머물고 있다.타이틀곡 'SWIM'은 '글로벌 200' 26위, '글로벌(미국 제외)' 9위를 기록했다. 특히 '글로벌(미국 제외)'에서는 통산 29주간 10위권을 유지했다. 수록곡 'NORMAL'도 두 차트에서 각각 183위와 96위에 올랐다.월드투어 역시 흥행을 이어가고 있다. 방탄소년단의 'ARIRANG' 월드투어는 지난 16일 발표된 폴스타의 '글로벌 콘서트 펄스' 차트에서 7주 연속 1위를 차지했다.집계된 8회 공연의 회당 평균 매출은 약 1482만 달러(약 196억 원)로, 2위 카롤 G보다 약 560만 달러 높았다. 해당 차트는 최근 3개월간 보고된 공연의 회당 평균 매출을 기준으로 집계된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr