코미디언 김원효, 심진화 부부가 결혼 과정에 대해 이야기했다. / 사진=유튜브 채널 '롤링썬더' 영상 캡처

코미디언 김원효, 심진화 부부가 결혼 생활 초반에 경제적 형편이 어려웠다고 밝혔다. / 사진=유튜브 채널 '롤링썬더' 영상 캡처

코미디언 심진화가 결혼 전 남편 김원효에게 재산이 1억원 있다는 말을 들었지만, 실제로는 1100만원뿐이었다고 밝혔다.20일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 '아내와 시어머니 사이, 어떻게 해야 할까? 원효, 진화가 생각하는 남편의 역할 | 신여성 EP.36'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 김원효, 심진화 부부는 MC 이경실, 조혜련, 이선민과 다양한 이야기를 나눴다.결혼 당시 경제적 형편에 대한 이야기가 나오자 심진화는 남편에게 속은 일이 있다고 밝혔다. 그는 "김원효가 1억이 있다고 해서 결혼을 결심했었다"며 "내 전 재산은 1200만원이었는데, 김원효는 1100만원이 있더라"고 말했다.이에 이경실은 "그건 진짜 사기 결혼이다"며 놀라워했다. 심진화는 "그래서 진짜 절망했다"면서도 "1억 때문에 결혼하려고 한 건 아니지만 진짜 꿈의 금액이지 않냐"고 당시 심정을 털어놨다.실제로 부부가 결혼 당시 가진 돈은 총 2300만원이었다. 심진화는 양가 부모님의 도움 없이 두 사람이 모은 돈만으로 신혼 생활을 시작했다고 설명했다.집을 마련하는 과정에서는 주변의 도움을 받았다. 두 사람은 동료 개그맨 이광섭의 아버지 덕분에 대출을 받을 수 있었다고 전했다. 김원효는 당시 집주인도 자신들을 위해 보증을 서주겠다고 나섰다며 고마워했다.김원효는 "우리가 믿을 만한 보증이 없었는데 너무 고마웠던 건 그때 당시 집주인이 대신 보증을 서주겠다고 했다"고 회상했다. 이어 "영상 보시면 연락 달라. 꼭 좋은 식사 대접하겠다"며 감사 인사를 남겼다.심진화와 김원효는 2011년 3월 연인으로 발전해 교제 6개월 만인 같은 해 9월 결혼했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr