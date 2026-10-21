백구영이 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워' 최종 우승을 차지했다. / 사진=엠넷 방송 화면 캡처

백구영이 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워' 최종 우승을 차지했다. / 사진=엠넷 방송 화면 캡처

백구영이 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워' 최종 우승을 차지했다. 우승자로 호명된 그는 눈물을 쏟으며 투병 중인 아버지의 쾌유를 빌었다. 우승 후보로 주목받았던 바다는 최종 4위에 머물렀다.지난 20일 Mnet과 tvN에서 동시 생방송된 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'(이하 '스디파') 최종회에서는 백구영, 바다, 베이비주, 캐스퍼가 우승을 놓고 마지막 대결을 펼쳤다.네 명의 디렉터는 스포츠를 소재로 한 '치어 퍼포먼스 미션'에 나섰다. 백구영은 마라톤, 바다는 수영, 베이비주는 펜싱, 캐스퍼는 e스포츠 '리그 오브 레전드(LoL)'를 주제로 각자의 무대를 선보였다. 최종 결과는 온라인 사전 투표 30%와 생방송 실시간 투표 70%를 합산해 결정됐다. 앞서 진행된 사전 투표에서는 백구영이 1위에 올랐으며, 베이비주와 캐스퍼, 바다가 뒤를 이었다.실시간 투표까지 합산한 결과 우승의 영예는 백구영에게 돌아갔다. 자신의 이름이 호명되자 그 자리에 주저앉아 오열한 그는 함께 무대를 준비한 댄서들과 경쟁을 펼친 9명의 디렉터에게 감사 인사를 전했다. 이어 백구영은 "아빠가 조금 아프신데 빨리 나으시면 좋겠다"며 아버지의 건강을 기원했다. 그러면서 "앞으로도 더 좋은 무대 보여줄 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.'스디파'는 안무가들이 직접 무대의 기획과 연출을 맡아 경쟁하는 댄스 서바이벌 프로그램이다. 최종 우승자 백구영은 오는 11월 20~21일 개최되는 'MAMA AWARDS'의 오프닝 무대를 연출할 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr