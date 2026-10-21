김우빈이 '기프트'에서 야구부 감독으로 분한다. / 사진제공=tvN

'기프트' 포스터가 공개됐다. / 사진제공=tvN

배우 김우빈이 프로야구 비시즌에 고교 야구부 감독으로 안방극장을 찾는다.오는 12월 5일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '기프트'는 사고 이후 특별한 능력을 갖게 된 전직 프로야구 투수코치가 고등학교 야구부 감독을 맡으면서 벌어지는 이야기를 담은 스포츠 드라마다. 카카오웹툰에서 연재 중인 정이리이리 작가의 동명 작품을 원작으로 한다.김우빈은 극 중 야구 감독 정민용 역을 맡았다. 정민용은 불의의 사고를 겪은 뒤 이전에는 없던 능력을 얻게 되는 인물이다. 이후 전국 꼴찌에 머물러 있는 고교 야구부의 지휘봉을 잡고 선수들과 함께 변화를 만들어간다.21일 제작진이 공개한 '감독 데뷔 포스터'에는 정민용의 새로운 출발이 담겼다. 선수들 사이에 자리한 김우빈은 자신감 있는 표정으로 정면을 응시하고 있다. 푸른색 유니폼을 입은 야구부원들과 함께한 모습에서 감독과 선수들의 관계를 엿볼 수 있다.포스터에는 "내 눈에 정답이 보이기 시작했다"라는 문구도 담겼다. 특히 선수들의 머리 위에 각기 다른 등급 카드가 표시돼 정민용이 얻게 된 능력과 어떤 관련이 있는지 궁금증을 더한다.'기프트'는 특별한 능력을 지닌 감독과 최하위 야구부 선수들이 만나 성장하는 과정을 그린다. 선수들의 재능과 노력이 경기 결과에 어떤 변화를 가져올지가 주요 관전 포인트다'기프트'는 12월 5일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr