그룹 A2O LITE / 사진 제공=SBS Life '더쇼', A2O엔터테인먼트

그룹 A2O LITE(에이투오 라이트)가 데뷔 일주일 만에 음악방송 첫 1위를 차지했다.A2O LITE는 지난 20일 방송된 SBS Life '더쇼'에서 데뷔곡 'NEON'(니온)으로 1위에 올랐다. 지난 13일 디지털 싱글을 발표하며 정식 데뷔한 지 7일 만이다.이번 1위는 실물 음반 판매 실적 없이 거둔 결과다. A2O LITE는 음원 성적을 바탕으로 첫 음악방송 트로피를 받았다. 멤버들은 1위 발표 이후 진행된 앙코르 무대에서 'NEON'을 라이브로 부르며 고음 구간까지 소화했다.'NEON'은 지난 15일부터 6일 연속 멜론 TOP100 차트 1위를 기록했다. 스포티파이 한국 차트와 유튜브 뮤직 뮤직비디오 차트에서도 정상을 차지했다.해외에서도 성적을 냈다. 애플뮤직 글로벌 톱100 차트에서 4위에 올랐으며, 중국 QQ뮤직의 신곡·인기곡·뮤직비디오 차트에서도 1위를 기록했다.온라인에서는 'NEON' 도입부의 두 사람이 짝을 이루는 안무가 화제를 모으고 있다. 해당 안무를 따라 하거나 유명 인물과 캐릭터를 AI로 합성한 패러디 영상도 잇따라 등장했다.A2O LITE는 이번 주 A2O SOUL과 함께 음악방송에 출연하며 데뷔 활동을 이어갈 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr