장항준 감독이 배우 진선규를 향해 황당한 폭로를 했다./ 사진=텐아시아 DB

장항준 감독이 배우 진선규를 향해 황당한 폭로를 했다./ 사진 제공｜SBS

영화 '왕과 사는 남자'로 1700만 관객을 동원한 장항준 감독이 배우 진선규를 향해 황당한 폭로를 했다.오는 22일 방송되는 SBS 예능 '거장항준' 2회에는 진선규가 게스트로 출연한다. '거장항준'은 장항준이 자신의 자전영화를 제작한다는 설정 아래 배우들을 상대로 오디션을 진행하는 토크 예능이다.이날 장항준은 진선규와 처음 만났던 당시를 떠올리며 "진선규가 나를 하대했다"고 주장했다. 시상식 뒤풀이 자리에서 진선규가 자신보다 아내인 김은희 작가를 더 반가워했다는 것이다. 이에 진선규는 "당시 항준이 형을 잘 몰랐다"고 해명했다.장항준의 폭로는 여기서 끝나지 않았다. 그는 "진선규가 우리 집에 보낸 곶감을 먹다 보니 밑에 5만원짜리 돈뭉치가 있더라"고 말했다. 이어 "이번 '100일의 거짓말' 배역은 100년근 산삼 뿌리로 따낸 것"이라는 농담까지 덧붙였다.장항준이 연이어 근거 없는 주장을 늘어놓자 진선규도 참지 않았다. 그는 "형, 허언증 생겼어?"라고 받아친 데 이어 "형, 약 먹을 시간이야"라고 말했다.진선규가 거듭 "약 먹어, 약"이라고 하자 조감독 역할로 출연하는 김풍까지 가세했다. 김풍은 "감독님, 아~ 입 벌리세요"라며 장항준의 장난에 맞장구쳤다.한편 '거장항준'은 매주 목요일 오후 9시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr