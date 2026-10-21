고소영이 보관 중인 자녀들의 유치를 소개했다. / 사진='고소영' 유튜브 캡처

고소영이 보관 중인 자녀들의 유치를 소개했다. / 사진='고소영' 유튜브 캡처

배우 고소영이 30여년간 간직해 온 보석함을 정리하던 중 보관 중인 자녀들의 유치를 소개했다.지난 20일 유튜브 채널 '고소영'에는 '주얼리 CEO 고소영이 남대문에서 득템한 가성비짱 귀걸이는?'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 고소영은 시장 탐방에 나서기에 앞서 옷방에 앉아 보석함을 정리했다.액세서리를 둘러보던 그는 두 자녀가 어릴 때 빠진 유치를 꺼내 보였다. 제작진이 어느 아이의 치아인지 묻자 고소영은 "누구 건지 모르겠다"며 웃음을 터뜨렸다. 그는 "원래 다른 데는 이름을 써놓는다"고 설명했다.고소영은 "나중에 아이들에게 돌려줄 생각"이라며 "목걸이를 만들어 주든지, 도장을 만들어 주든지"라고 말했다. 그러면서 "혹시 조금 무섭게 느껴지느냐"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.보석함에는 친정어머니가 직접 제작해 준 목걸이도 담겨 있었다. 고소영은 "긴 목걸이 없냐고 했더니 사지 말라고 하면서 주셨다"고 털어놨다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr