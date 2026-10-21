우서윤이 치아 시술 사실을 털어놨다. / 사진=우서윤 SNS

우서윤이 치아 시술 사실을 털어놨다. / 사진=우서윤 SNS

전 농구선수 우지원의 딸이자 2026 미스코리아 진(眞) 우서윤이 치아 시술을 받은 사실을 공개했다.우서윤은 지난 20일 자신의 SNS에 치아 시술 전후의 모습을 담은 영상을 게재했다. 그는 "요즘 치아 관련해서 많이 물어보셔서 공유한다"라며 "전에는 웃을 때 치아가 신경 쓰였는데, 지금은 어디서든 자신 있게 웃을 수 있다"고 밝혔다.시술을 결정한 이유도 설명했다. 우서윤은 영상에서 "웃을 때마다 은근히 신경 쓰였다. 예전에는 웃을 때 입을 가리거나 치아가 최대한 안 보이게 웃곤 했다"라며 과거 치아 모양에 대한 고민이 있었다고 털어놨다.이후 시술을 통해 달라진 모습에 만족하고 있다고 전했다. 그는 "그런데 이번에 치아 모양을 개선하고 나서 웃을 때 자신감이 많이 생겼다"라며 "지금까지 해본 시술 중에서도 가장 만족스러운 시술 중 하나다. 내가 가장 만족스러웠던 건 자연치를 최대한 보존하면서 필요한 부분만 선택적으로 개선하는 방식이었다는 점이다. 무엇보다 결과가 자연스러워서 원래 치아처럼 자연스럽게 어우러지는 느낌이 좋았다"고 말했다.우서윤의 이번 게시물은 앞서 제기됐던 성형 의혹과 맞물려 다시 관심을 받고 있다. 그는 지난 8월 열린 '제70회 2026 미스코리아' 선발대회에서 진으로 선정된 이후 과거 방송 출연 당시와 현재 모습이 비교되면서 외모 변화를 둘러싼 여러 추측에 휩싸였다.특히 아버지 우지원과 함께 출연했던 어린 시절 예능 영상이 온라인에서 다시 주목받으며 눈길을 끌었다. 일부 누리꾼들은 과거와 달라진 외모를 근거로 성형 가능성을 제기했다. 반면 성장 과정에서의 변화와 체중 감량, 화장법 등의 차이만으로도 인상이 달라질 수 있다며 섣부른 추측을 경계하는 의견도 있었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr