가수 서인영의 '살롱드립' 예고편이 공개됐다. / 사진=유튜브 채널 'TEO' 영상 캡처

가수 서인영이 장도연을 향해 거듭 애정을 표현했다. / 사진=유튜브 채널 'TEO' 영상 캡처

가수 서인영이 방송인 장도연에게 팬심을 고백했다.지난 20일 유튜브 채널 'TEO'에는 '나한테 이런 사람은 네가 처음이야 | EP. 160 임시완 설인아 | 살롱드립'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 말미에는 다음 회차 게스트인 서인영의 출연을 예고하는 장면이 담겼다.서인영은 장도연을 만나자마자 반가움을 드러냈다. 그는 "팬이다. 너무 반갑다"며 "예쁘다. 연예인 보는 느낌이다"라고 칭찬했다.두 사람은 나이 이야기를 나누며 친근한 분위기를 이어갔다. 1984년생인 서인영에게 장도연이 1985년 3월생이라 한 살 위와도 친구로 지낸다고 하자, 서인영은 "그럼 친구하자. 괜찮다. 말 놔라"며 말을 편하게 하자고 제안했다.엉뚱한 답변으로 웃음을 안기기도 했다. 서인영이 남양주를 좋아한다고 하자 장도연은 그곳과 터가 잘 맞는지 물었다. 이에 서인영은 "저는 기독교라. 할렐루야!"라고 외쳤다.서인영은 장도연의 사생활에도 관심을 보였다. 남자친구가 있는지, 이상형은 무엇인지, 평소에는 어떻게 시간을 보내는지 연달아 질문한 뒤 심심할 때 자신의 집에 놀러 오라고 권했다.서인영의 적극적인 태도에 장도연은 "오늘 되게 탈선한 학생이랑 상담하는 것 같다"고 농담해 웃음을 자아냈다. 이후 두 사람은 상황극을 이어갔고, 서인영은 "난 너 좋아하는데 너는 나 싫어하니?"라고 말하며 장도연을 향한 애정을 거듭 표현했다.한편 서인영은 지난 3월 유튜브 채널 '개과천선 서인영'을 통해 활동을 재개했다. 이후 방송과 유튜브 콘텐츠에 출연하며 대중과의 소통을 이어가고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr