배현성이 '실낙원'에 출연한다. / 사진제공=CJ ENM

배현성이 '실낙원'에 출연한다. / 사진제공=CJ ENM

배우 배현성이 영화 '실낙원'을 통해 첫 스크린 주연에 나선다.21일 개봉하는 영화 '실낙원'(감독 연상호)은 죽은 줄 알았던 아들이 9년 만에 돌아오면서 벌어지는 이야기를 그린 심리 스릴러다. 배현성은 류소영(김현주 분)의 아들 류선우 역을 맡았다.류선우는 오랜 시간 모습을 감췄다가 어머니 앞에 다시 나타나는 인물이다. 반가워해야 할 재회지만 그의 행동과 태도에는 쉽게 설명되지 않는 부분들이 있다. 배현성은 감정을 좀처럼 표현하지 않는 류선우를 통해 극의 긴장감을 이끈다.이번 작품에서 배현성은 절제된 표정과 말투로 인물의 복잡한 내면을 표현한다. 상대방을 바라보는 시선이나 짧은 대답에도 미묘한 변화를 주며 류선우가 어떤 인물인지 쉽게 판단할 수 없게끔 행동한다.김현주와의 모자 호흡도 주요 관전 포인트다. 9년 만에 아들과 재회한 류소영은 조심스럽게 관계를 회복하려 하지만 류선우는 좀처럼 속마음을 내보이지 않는다. 두 사람은 오랜 공백으로 생긴 거리감과 서로를 향한 복잡한 감정을 그려낸다.배현성에게 '실낙원'은 첫 스크린 주연작이라는 점에서도 의미가 있다. 기존 작품에서 주로 선보였던 친근하고 단정한 모습에서 벗어나 미스터리한 인물을 그려내며 연기 영역을 넓힌다.'실낙원'은 이날 전국 극장에서 개봉한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr