주식 단타 매매로 1억원을 번 김수용을 언급했다. / 사진='머니인더트랩' 유튜브 캡처

주식 단타 매매로 1억원을 번 김수용을 언급했다. / 사진='머니인더트랩' 유튜브 캡처

개그우먼 조혜련이 수백억 원대의 주식 단타 매매로 1억원을 번 김수용을 언급했다.지난 20일 유튜브 채널 '머니인더트랩'의 '물린음악회'에는 '"400 간다길래 심장이 뛰었어요" 조혜련도 참지 못한 추격 매수의 순간'이라는 제목의 영상이 게재됐다.조혜련은 자신의 주식 투자 경험을 언급하며 장기 투자가 바람직하다는 소신을 밝혔다. 그는 현재 손실 상태는 아니라고 밝히며 "더 사려고 했을 때 돈이 없었던 것이 천만다행이었다"고 털어놨다.단타 거래 이야기가 나오자 조혜련은 동료 개그맨 김수용을 언급했다. 그는 "최근에 기사 난 거 보니까 김수용 씨가 몇백억을 거래했더라"고 말했다. 이어 "근데 1억 벌었다더라"며 "단타를 엄청 많이 했는데 1억 벌었다"고 설명했다. 그러면서 "차라리 김밥집에서 아르바이트하는 편이 낫다"고 말해 웃음을 자아냈다.이를 들은 MC 서동주는 "그것도 되게 존경스럽다"며 "단타를 그렇게 치면 보통 잃는데 그나마 1억원을 벌었다는 게 굉장히 실력자다"라고 이야기했다. 조혜련은 "다른 사업을 하다 딴 곳에서도 잃었을 것"이라고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr