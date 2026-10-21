강신일이 간암 투병 사실을 고백했다. / 사진=텐아시아DB

강신일 부부가 '동상이몽2'에 출연했다. / 사진=SBS

강신일 부부가 '동상이몽2'에 출연했다. / 사진=SBS

강신일 부부가 '동상이몽2'에 출연했다. / 사진=SBS

배우 강신일이 47세에 간암 진단을 받고도 생계를 위해 수술 2주 만에 연기 활동을 재개했다고 밝혔다.지난 20일 방송된 SBS 예능 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에는 결혼 37년 차인 강신일과 아내 오수미가 출연해 다양한 이야기를 들려줬다.이날 강신일은 오랜 무명 생활을 거쳐 영화계에 진출한 지 5년 만에 간암 판정을 받았다고 털어놨다. 당시 그의 나이는 47세였다고. 아내 오수미는 "건강검진에서 혈액 수치에 이상이 발견됐지만 강신일이 예정된 공연을 소화하느라 CT 검사를 미뤘다"고 회상했다.또 강신일은 이후 수술을 받았으나 회복에만 집중할 수 있는 형편이 아니었다고 설명했다. 그는 "수술 2주 만에 복대를 착용한 채 SBS 드라마 '황금신부' 촬영에 참여했다"고 밝혔다. 결혼 후 누적된 빚을 해결하기 위해서였다고. 그는 "5~6년 동안 영화 촬영을 이어갔다. 암 수술 이후에도 일을 멈추기 어려웠다"고 말했다.이날 방송에서는 정반대의 성격 때문에 갈등을 겪었던 부부의 과거도 공개됐다. 오수미는 대화를 시도할 때마다 짧게 대답하는 남편을 두고 "결혼하고 10년 동안 너무 힘들었다. 말이 없지 않냐. 갈등이 정말 심할 때는 '뇌를 열어보고 싶다'는 생각이 들 정도였다. 말을 안 하니 알 수 있는 방법이 없지 않냐"고 토로했다.이어 그는 "결혼하고 10년은 치열하게 싸웠다. 남편은 말은 안 해도 불편함이 없지만 나만 불편했다. 우리 가족은 다들 말이 많았다"며 서로 다른 대화 방식 때문에 부딪혔다고 설명했다.강신일 역시 아내와의 성격 차이를 인정했다. 그는 "저는 말이 많은 아내가 힘들었다. 안 힘들 수 없었다. '아내와 살아온 환경이 다르니 그럴 수 있겠다'는 생각은 했는데 너무 다르더라"고 말했다.오수미는 "저는 사람을 만나면서 에너지를 얻고 남편은 혼자 있어야 하는 사람"이라며 "평상시 밥을 먹을 때 저랑 마주 보는 것을 잘 못 한다. 정식으로 마주 앉아서 있으면 어색해한다. 근데 이제는 상관없다. 익숙하다"라며 웃어 보였다.첫 만남을 당시를 회상하기도. 오수미는 "첫 만남은 재미없었다. 꾸미지 않은 촌스러운 남자였다. 정말 내 스타일이 아니었다. 근데 내가 차면 상처를 받을까 봐 내가 차여야겠다는 생각으로 싫어할 만한 행동을 했다"고 털어놨다.반면 강신일은 처음 만난 순간부터 아내에게 마음을 빼앗겼다고 밝혔다. 그는 "저는 '이렇게 예쁜 분하고 마주 앉아 있는 것이 행운'이라는 생각이었다. 저 사람과 같이 살면 좋겠다는 생각을 했다"라며 웃었다.그러면서 "아내는 전체적인 분위기가 밝았다. '내가 갖지 못한 것을 가지고 있구나' 싶었고, 그래서 끝없이 매달렸다. 그 결과 결혼까지 하게 됐다"고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr