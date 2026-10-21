사진=SBS '틈만나면'

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'틈만나면' 국민 MC 유재석이 감기몸살로 녹화를 취소했던 일을 무한 사과했다.20일 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,'에는 배우 신승호와 채수빈이 게스트로 출연했다.이날 유재석은 유연석, 신승호, 채수빈과 만나자마자 "내가 미안하다"며 고개를 숙였다. 앞서 갑작스러운 고열과 컨디션 난조로 예정된 당일 녹화가 취소됐던 일을 꺼낸 것.유연석은 "평소 같았으면 '동생들 왜 다 데리고 왔어?'라고 했을 텐데"라며 평소와 다른 유재석의 반응을 짚었다. 신승호는 당시 상황에 대해 "저희 셋은 정말로 깜짝 카메라인 줄 알았다"고 털어놨다. 유연석도 "이러다가 '짠!' 하고 등장하나 싶었다"고 말했다.유재석은 자신의 건강 상태를 다룬 보도에 대해서도 설명했다. 그는 "아프긴 했지만 기사가 너무 크게 나왔다. 데뷔 36년 만에 쓰러졌다고 하니 무슨 중병에 걸린 것 같지 않느냐"면서 "사실 감기였다"고 밝혔다.목이 심하게 부어 코로나19 감염까지 걱정했지만, 주사를 맞고 상태가 빠르게 좋아졌다고 전했다. 유재석은 "오후 1시쯤 제작진에게 지금이라도 촬영할 수 있겠냐고 물었더니 이미 식사를 마치고 모두 돌아간 뒤였다"고 당시를 회상했다.그는 "다시 이렇게 귀한 시간 내줘서 고맙다. 미안하다"며 출연진에게 거듭 사과했다. 시청자들에게도 "본의 아니게 심려를 끼쳐드려서 죄송하다"고 말했다.다시 모인 이들은 삼청동 거리를 걷다 소품숍에 들렀다. 후배들이 "선배님, 키링 두 개 사주세요"라고 요청하자 유재석은 "그래. 다 사라"며 흔쾌히 승낙했다.채수빈이 "두 개 해도 되냐"고 재차 확인하자 "두 개 해도 된다"고 답했다. 이를 지켜보던 유연석은 "카메라도 되냐"고 장난을 쳤지만, 카메라 구매로 이어지지는 않았다.신승호까지 "선배님, 저 액세서리 좀 마련하겠습니다"라며 쇼핑에 나서자 유재석은 당황했다. 그는 "나 녹차 하나 사주고"라면서 "수빈이는 점심에 가격이 좀 나왔는데 승호는 녹차 하나 아니냐"고 너스레를 떨었다.점심값을 낸 채수빈과 커피값을 계산한 신승호의 쇼핑 요청을 받아주던 유재석은 결국 "오늘 진짜 총 맞은 것 같다"고 말해 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr