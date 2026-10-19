배우 이규한과 가수 겸 화가 솔비가 결혼 소식을 알렸다. / 사진=텐아시아DB

이규한이 미술 수업을 들었다. / 사진=odd canvas club 인스타그램 캡처

배우 이규한이 결혼을 앞둔 가수 겸 화가 솔비의 미술 수업에 참여하며 애정을 표현했다.지난 18일 오드 캔버스 클럽 공식 SNS에는 이규한이 솔비가 진행하는 미술 수업을 듣는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.오드 캔버스 클럽 측은 "예비신부의 세계를 온전히 이해하고 싶어 직접 수강 신청을 하고 찾아온 스윗함"이라는 글과 함께 이규한의 방문 소식을 전했다.영상 속 이규한은 앞치마를 착용하고 그림 작업에 집중했다. 분홍색과 노란색 물감을 손에 묻혀 캔버스를 채우는 핑거페인팅에도 참여했다. 자신이 완성한 그림에 대해서는 "아이스크림을 너무 좋아해서"라고 설명했고 솔비는 "뭔가 상큼해지고 싶으신가 보다"라고 반응했다.이규한은 수강료를 직접 지불하고 정식으로 수업을 신청한 것으로 알려졌다. 솔비가 활동하는 미술 분야를 이해하기 위해 수강생으로 참여한 것. 오드 캔버스 클럽 측은 "사랑하는 사람이 머무는 세계가 궁금해서 직접 수강 신청을 하고 그 캔버스 앞으로 걸어 들어온 스윗한 진심"이라며 이규한의 사랑꾼 면모를 강조했다.솔비 역시 해당 게시물을 자신의 SNS에 공유하며 이규한을 향한 애정을 표현했다.한편 이규한과 솔비는 내년 4월 결혼식을 올릴 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr