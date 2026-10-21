김영철이 유재석의 라디오 10주년 축하 메시지를 듣고 눈물을 글썽였다. / 사진=텐아시아DB

방송인 김영철이 '김영철의 파워FM'에서 유재석의 라디오 10주년 축하 메시지를 듣고 눈물을 글썽였다.지난 19일 방송된 SBS 파워FM '김영철의 파워FM'(이하 '철파엠')에서는 유재석이 김영철에게 보낸 축하 메시지가 공개됐다. 오는 24일 방송 10주년을 맞는 김영철을 위해 오랜 친분을 이어온 유재석이 직접 메시지를 준비한 것이다.유재석은 "'김영철의 파워FM'의 10주년을 진심으로 축하드린다"며 "매일 아침 일곱 시라는 시간이 정말 쉽지 않은 시간인데 10년 동안 한결같이 그 자리를 지켜왔다는 것 자체가 우리 또 영철 씨의 성실함을 보여주는 한 예가 아닌가"라고 말했다. 이어 "제가 아는 영철이는 오랫동안 봐왔지만 늘 에너지 넘치고 끊임없이 공부하고 자기 계발을 진짜 게을리하지 않는 그런 친구"라고 칭찬했다.유재석은 김영철이 10년 동안 아침 시간대 청취율 1위를 지켜왔다는 이야기를 듣고 "이건 정말 대단한 일"이라고 감탄했다. 또 "10주년을 넘어서 이십 년, 삼십 년까지 오랫동안 사랑받는 디제이가 되길 바란다"며 그를 응원했다.유재석의 메시지를 들은 김영철은 눈물을 글썽이며 "위로 이상의 메시지"라고 말했다. 이어 "울 뻔했어. 어떡하지, 눈물을 닦고"라며 감정을 추스른 뒤 "10주년 되니까 참 별일이 많네요"라고 덧붙였다.김영철은 지난 1월 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연했을 당시 유재석과 나눴던 대화도 떠올렸다. 그는 "(지난) 1월에 '유퀴즈'에서 재석이 형이 했던 말 스쳐 지나간다"며 당시 유재석의 말을 듣고 감동했던 기억을 언급했다.이후 김영철은 유재석의 성대모사를 하며 방송을 이어갔다. 눈물을 보였던 그는 평소처럼 농담을 건네며 코너를 진행했다.'김영철의 파워FM'은 매일 오전 7시에 방송된다. 오는 24일 방송 10주년을 맞는다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr