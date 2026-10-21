사진=유튜브 '살롱드립'

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'살롱드립' 배우 설인아가 남장 연기를 위해 가슴을 압박한 채 촬영했던 고충을 털어놨다.20일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 '살롱드립'에는 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간' 주역 임시완, 설인아가 출연했다.이날 임시완과 설인아는 '나의 유죄인간' 촬영 비하인드를 공개했다. 임시완은 설인아가 촬영장에서 밝고 긍정적인 에너지를 보여준다고 이야기했다. 장도연이 "사람이면 가끔 힘들 때가 있지 않냐. 그게 잘 드러나지 않는 편이냐"고 묻자 설인아는 "드러난다"고 솔직하게 답했다.임시완도 "긍정적인 건 그대로인데 온·오프가 확실한 편이긴 하다. 전원이 꺼진 것처럼 말수가 급격히 줄어든다"고 설명했다. 설인아가 "전 보조 배터리가 필요한 사람"이라고 인정하자 임시완은 "은근히 빨리 닳더라. 오전에 끝난다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.설인아는 이번 작품에서 유독 체력이 빨리 소진됐던 이유를 밝혔다. 극 중 살인 용의자의 수행비서로 잠입하는 형사 강재희 역을 맡아 남장을 해야 했던 것. 그는 "이번 작품에서 액션도 너무 많고, 제가 남장을 해야 하니까 붕대로 감고 꽉 조여야 했다"면서 "숨이 안 쉬어지더라"고 고백했다.가슴을 압박한 상태로 촬영하면서 식사에도 어려움을 겪었다. 설인아는 "신났다가도 힘들고, 밥이 잘 체하고, 밥도 잘 안 들어가고 소화도 잘 안 됐다"고 털어놨다.캐릭터의 외형을 위해 여러 제품을 직접 구입하기도 했다. 그는 가슴 압박 붕대를 종류별로 사봤다며 "결국 고무 밴드로 된 걸 맞춤으로 만들었다. 훅을 달아서 아예 조였다"고 설명했다.설인아는 "죽겠는데 놀고는 싶고"라며 몸 상태와 달리 동료들과 어울리고 싶었던 마음을 전했다. 그러면서 당시 임시완이 자신을 보고 "방전됐다"고 했던 모습을 따라 했다.이를 지켜본 임시완은 "내가 이 톤으로 하지 않았다. 생전 처음 들어보는 톤이었다"고 다급하게 해명했다. 설인아도 "인정. 너무 나였다"고 자신의 말투가 섞였음을 인정해 웃음을 더했다.두 사람은 부산 촬영을 앞두고 KTX에서 대본을 연습했던 일화도 공개했다. 설인아가 이동 시간을 활용해 연습하자고 제안했지만 임시완은 처음에는 거절했다고. 설인아는 감독에게 "시완이 오빠가 연습을 같이 안 해준다"고 말해 결국 함께 이동하게 됐다고 밝혔다.임시완은 기존 기차표를 취소하도록 한 뒤 두 사람의 표를 직접 예매하고 과일과 도시락까지 준비했다. 설인아는 "오빠가 귀여운 게 기차에서 도시락을 챙겨왔다"며 고마움을 드러냈다. 임시완은 중요한 장면을 앞두고 충분히 이야기를 나누고 싶었다며 함께한 두 시간이 짧게 느껴졌다고 전했다.한편 설인아, 임시완이 출연한 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 형사의 로맨스를 그린 작품으로, 매주 월, 화 밤 8시 50분에 방송된다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr