사진=텐아시아DB

사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 남대문 쇼핑 중 최애템을 만나 결국 지갑을 열었다.20일 유튜브 채널 '고소영'에는 ''절대미감' 고소영이 30년간 모은 보석함에서 발견한 역대급 쥬얼리는? (+엄마목걸이,크롬하츠)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 남대문시장으로 향하기 전 집에 보관 중인 액세서리를 살펴봤다. 그는 머리를 자른 뒤 귀걸이에 대한 질문을 많이 받았다며 "옛날에는 샹들리에처럼 긴 것, 선덕여왕 스타일을 좋아했다. 그런데 내 얼굴을 더 길어 보이게 하더라"고 말했다.최근에는 귀에 붙는 귀걸이를 선호한다는 고소영은 "조명 역할을 해주는 것 같다"며 독특한 제품을 찾기 위해 직접 발품을 팔겠다고 밝혔다.오래된 보석함에서는 검게 변색된 은 액세서리도 발견했다. 돋보기로 확인해 보니 크롬하츠 제품이었다고. 그는 "나 아기 때 샀던 거다. 요즘 엄청 유행하지 않냐"면서 "그때는 그렇게 비싸지도 않았다. 지금은 사고 싶어도 매장에 물건이 없다"고 말했다.남대문시장에 도착한 고소영은 주얼리 매장에서 돌반지 가격을 물었다. 상인이 71만원이라고 답하자 "많이 올랐다"며 놀랐다. 마음에 든 원석 귀걸이도 금이 한 돈 이상 들어가 130만원이라는 설명을 듣고 구매를 미뤘다.고소영은 "돌반지 옛날에 4만원이었나? 대학교 때 나한테는 그런 시절이 있었다"며 과거를 떠올렸다. "4만, 5만원 때부터 금을 모았으면"이라고 아쉬워한 그는 "옛날에 금 모으기 했었잖아. 그때 다 팔았다"고 밝혔다.자녀들이 받은 금 제품은 여전히 보관하고 있다고 전했다. 고소영은 아들 준혁 군과 딸 윤설 양의 돌반지를 비롯해 금 거북이와 금 말도 있다면서 "잘 가지고 있다"고 말했다.귀걸이를 찾으러 나섰지만 생활용품에도 관심을 보였다. 고무장갑과 냄비 받침, 작은 보온병 등을 구경하고 구독자에게 줄 선물도 골랐다. 비인기 캐릭터 가방을 본 그는 "제일 안 팔리냐. 내가 사랑하면 됐지 뭐"라며 애정을 드러내기도 했다.고소영은 "오늘 너무 삼천포로 빠져서 귀걸리 찾을 에너지가 없다"며 다시 방문하겠다고 했지만, 시장을 나서기 직전 마음에 드는 빈티지 귀걸이를 발견했다. 총지출에 대해서는 "한 40만원 정도 쓴 것 같다"면서 "귀걸리가 15만원이고 선물도 다 포함했다"고 설명했다.한편 고소영은 2010년 5월 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 고소영 소유의 서울 청담동 건물은 올해 3월 부동산 업계에서 약 284억원의 가치를 지닌 것으로 추산돼 화제를 모았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr