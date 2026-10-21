사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

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'동상이몽2' 배우 강신일의 아내 오수미가 3년째 이어진 각층 생활을 고백했다.20일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2 - 너는 내 운명'에는 결혼 37년 차 강신일, 오수미 부부가 새로운 운명 커플로 합류했다.이날 오수미는 말수가 적은 남편 때문에 결혼 초 오랜 시간 어려움을 겪었다고 밝혔다. 그는 "한 10년간 너무 어려웠다. 남편이 말이 없다. 생각을 알 수 있는 방법이 없다"고 털어놨다.대화를 통해 남편의 속마음을 알고 싶었지만 쉽지 않았다는 것. 오수미는 "신혼 초에 갈등이 심할 때는 뇌를 열어보고 싶더라. 말을 안 하니까"라며 "치열하게 싸운 10년이 있었다"고 회상했다.침묵을 받아들이는 방식도 달랐다. 오수미는 "남편은 말 안 해도 안 불편하다. 나만 불편하다"면서 "그러니까 내가 계속 남편한테 도전하고 딴지 걸고 '당신 마음은 뭐냐?' 이랬다"고 말했다.질문을 해도 곧바로 답이 돌아오는 것은 아니었다. 그는 "우리 남편이 대답할 때 뜸을 들인다. 보통 사람들이 만나면 치고받고 하는 게 있는데 우리는 그렇지 않았다"고 답답했던 심경을 전했다.부부의 현재 일상에서는 잠자리를 분리한 모습이 공개됐다. 두 사람은 2층 단독주택에서 오수미가 1층, 강신일이 2층을 사용하는 '각층 생활'을 하고 있었다.오수미는 각자 다른 층에서 지내게 된 이유로 남편의 예민한 수면 습관을 꼽았다. 그는 "남편이 개인적으로 잠을 잘 못 자고 예민하다. 그래서 저는 평생 침대 끝에서 잤다"고 밝혔다.남편의 잠을 신경 쓰며 침대 끝에서 자던 오수미는 한동안 거실에서 잠을 청하려고도 했다고. 이후 딸들이 결혼하면서 집에 빈방이 생겼고, 자연스럽게 생활 공간을 나누게 됐다고 설명했다.오수미는 "딸들이 다 시집가고 집에 아무도 없으니까 1층의 딸 방을 차지하고 지낸다. 남편은 2층에서 편하게 지낸다"고 말했다. 강신일은 "이렇게 된 지 3년 정도 됐다"고 덧붙였다.서로 다른 층에서 잠을 자지만 아침 인사는 다정했다. 강신일이 1층으로 내려오자 오수미는 "잘 주무셨습니까"라며 살갑게 인사를 건넸다. 이를 지켜본 서장훈은 "저렇게 아침에 살갑게 인사하는 분 거의 없다"며 놀라워했다.부부는 아침 식사를 챙겨 테라스로 향했다. 여러 식물과 감나무가 있는 공간에서 함께 식사하는 모습이 공개되자 서장훈은 "집이 좋다"고 감탄했다. 집 안 책장에는 47년 차 배우 강신일이 그동안 출연했던 작품의 대본이 가득해 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr