사진=텐아시아DB

사진=SBS '틈만나면'

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'틈만나면' 방송인 유재석이 이광수의 팬 소통 플랫폼 구독료에 장난스러운 불만을 드러냈다.20일 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,'에는 배우 신승호와 채수빈이 출연해 유재석, 유연석과 서울 광화문 일대를 찾았다.이날 유재석은 카페에서 휴식을 취하던 중 점심 물가를 언급했다. 그는 "요즘은 점심 한 끼를 먹으려면 1만원, 1만2000원이 든다"고 말했고, 유연석도 "1만원 밑이 거의 없다"며 공감했다.그러자 유재석은 갑자기 "근데 광수가 버블을 5000원이나 받아?"라며 이광수의 팬 소통 플랫폼 구독료를 꺼냈다. 유연석은 "그건 광수가 받는 게 아니다"라고 대신 해명해 웃음을 자아냈다.이광수와 같은 소속사인 신승호도 이야기에 가세했다. 자신도 버블을 이용한다는 그는 "팬들과 소통하려고 들어갔는데 광수 형 알림이 계속 뜬다"고 밝혔다.신승호는 "'다시 보지 않기'를 체크했는데도 계속 뜬다"고 덧붙였다. 팬들과 소통하려고 접속한 플랫폼에서 이광수의 근황을 거듭 접하게 됐다는 후배의 이야기에 웃음이 이어졌다.유재석이 이광수의 버블 구독료를 언급한 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난 10일 유튜브 채널 '뜬뜬'에 공개된 '추리게임은 핑계고' 편에서도 이광수의 팬 소통이 화제에 올랐다.당시 유재석은 "광수가 하는 거를 다 일일이 보지만 너무 복잡하다. 어플도 깔아야 하고"라고 말했다. 구독료를 내야 한다는 설명에는 "광수한테 돈 5000원씩 쓸 수 없다"고 선을 그었다.제작진 중 네 명이 가입했다는 이야기를 듣고는 "2만원? 내가 보기에는 그냥 호기심에 한번 들어가 본 거 아니냐. 어떤 식으로 운영되는지 동향 파악하려고"라며 장난을 멈추지 않았다.한편 유재석은 거리에서 겉옷을 벗어 어깨에 걸쳤다가 유연석의 놀림을 받기도 했다. 유연석은 그런 모습이 이른바 '늙크크'의 특징으로 소개된 게시물을 봤다고 말했다.유재석은 "나는 '늙크크'가 추구미다. '영크크'가 '늙크크' 보면서 재밌어하지 않냐. 그런데 본인들도 5년만 있어 봐. 바로 '늙크크'다"라고 받아쳤다. 아저씨가 돼서 좋다는 그는 "편안하고 프리하다"고 이유를 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr