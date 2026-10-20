사진=황보라 유튜브

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배우 황보라가 둘째를 위한 시험관 시술 중 지친 심경을 털어놨다.20일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '폐경 진단 후 기적적으로 난포 채취에 성공했지만.. 또다시 무너진 황보라｜시험관 부작용, 난임 브이로그'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황보라는 둘째 임신을 준비하며 병원을 오가는 과정을 공개했다. 자궁 건강을 위해 한약을 복용했지만, 혈액 검사에서 간 수치가 올라 복용을 중단했다고 밝혔다.황보라는 "두 달 정도 생리를 안 했다. 갑자기 난포가 두 개가 생겼다고 하더라"면서 "착상을 하는 게 제 꿈"이라고 말했다. 난포가 보인다는 소식에 기대했지만, 난소 기능이 저하돼 공난포일 가능성이 높다는 설명을 들었다.추가 검사 후 채취를 포기한 황보라는 생리 유도를 위한 약을 처방받았다. 그는 검사 결과를 기다리며 "왠지 진짜 난포일 것 같다. 제발 난포였으면 좋겠다"고 바랐지만, 다시 다음 기회를 기다려야 했다.몇 달 뒤 난포가 있다는 소식에 시술 준비를 재개했다. 과배란 유도 주사와 함께 과거 부작용을 겪었던 성장호르몬 주사도 맞았다. 다음 날 카메라 앞에 선 황보라는 퉁퉁 부은 얼굴을 확인하고 "확실히 진짜 많이 부었다"며 놀랐다. 피부에 트러블이 생긴 모습도 공개했다.난자 채취 날짜를 잡은 뒤에도 몸 상태는 좋지 않았다. 황보라는 "너무 힘들다. 피 검사 수치가 완벽하지 않아서 그런지 피로감이 굉장히 심하다"고 토로했다.기대했던 시술에서도 난자 채취에 실패했다. 황보라는 "말도 안 된다. 채취가 안 됐다더라. 분명히 있다고 했는데"라며 "기운 빠진다. 왜 채취가 안 됐을까. 수치도 너무 좋다고 했었는데"라고 허탈해했다.반복되는 실패에 시술을 중단할 생각도 했다고 밝혔다. 그는 "그날 이후로 한동안 우인이 육아에만 전념했다. 반복되는 실패에 몸도 마음도 조금씩 지쳐갔고 언제까지 이 과정을 반복해야 할지 막막했다"고 고백했다.그러면서 "그만두는 게 맞나 싶다가도 그동안의 시간이 아쉬워 쉽게 포기할 수 없더라"고 말했다. 이후 다시 난포를 발견해 채취에 성공한 황보라는 남편에게 맛있는 음식을 먹으며 파티하자고 이야기했다. 그는 "기적은 있기에 지치고 힘들어도 끝까지 도전하겠다"고 의지를 드러냈다.황보라는 앞서 지난 16일 공개된 유튜브 콘텐츠 '양육자들'에서 시험관 시술 당시 남편 김영훈에게 느낀 서운함을 털어놓은 바 있다.그는 "대기해야 되지, 비용 많이 들지 너무 힘들다"면서 "거기서 신랑이 응원과 파이팅을 해주면 좋은데 그런 게 없으니까 더 힘들다. 짜증이 났다. 시험관 시술 과정은 화가 정말 많은 시기였다"고 말했다.첫째 임신을 확인할 당시의 일화도 전했다. 새벽에 몰래 임신 테스트기를 사용해 희미한 두 줄을 발견했다는 황보라는 "남편을 깨웠는데 '하지 말랬지!'라고 화를 내더라"고 회상했다.황보라는 2022년 배우 김용건의 차남이자 하정우의 동생인 김영훈과 결혼했으며, 슬하에 아들 우인 군을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr