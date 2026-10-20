사진 = 류혜영 인스타그램

사진 = 류혜영 인스타그램

배우 류혜영이 영화 '킬링타임' 개봉을 앞두고 긴 머리가 돋보이는 근황 사진을 공개했다.류혜영은 최근 자신의 인스타그램에 "긴머 ? 킬링타임"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 류혜영은 흰색 셔츠 위에 검은색 가죽 재킷을 걸친 채 카메라를 바라보고 있다. 어깨 아래까지 길게 내려오는 짙은 갈색 머리카락을 한쪽으로 넘겨 세련된 분위기를 연출했다. 검은색 재킷의 은색 단추와 커다란 포켓이 눈길을 끄는 가운데, 또렷한 눈매와 살짝 벌어진 입술이 시크한 매력을 더한다.이어진 사진에서 류혜영은 크림색 긴소매 상의를 입고 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 앞선 사진의 강렬한 검은색 스타일링과 달리 밝은 색상의 의상과 자연스럽게 늘어뜨린 긴 머리가 부드러운 분위기를 자아낸다. 가슴 아래로 내려오는 머리카락과 은은한 목걸이가 어우러지며 청순한 비주얼을 돋보이게 한다.이를 본 팬들은 "이뽀라 울언니", "더더더인기많아져라", "너무 예뻐", "언니 말투 중독돼버려", "말이 안나올 정도로 이쁘고 귀엽고 아름답고 골저스하고 다해버려", "솔직히 짧은머리가 좋은데 긴머리도 너무 이뻐" 등의 댓글을 달았다.류혜영이 언급한 '킬링타임'은 오는 21일 개봉하는 스릴러 영화다. 한순간의 사고로 모든 것을 잃은 인터넷 방송 크루가 재기를 위해 찾은 폐병원에서 의문의 존재에게 습격당하면서 벌어지는 이야기를 그린다. 류혜영은 극 중 공포 스트리머 연우 역을 맡아 남윤수와 호흡을 맞췄다.류혜영은 최근 영화 '인턴'과 '암살자(들)', '킬링타임'으로 관객들을 연이어 만나게 된 가운데 긴 머리와 상반된 의상 스타일을 선보이며 관심을 모았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr