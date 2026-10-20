사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 34기 출연자들이 첫째 날 밤을 맞아 바비큐 파티를 열고 고기 굽기부터 역할 분담, 솔직한 대화를 나누며 화목한 시간을 보냈다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 34기_다둥이들의 첫째날 바베큐 파티🍗 고기 아티스트 영수와 영철&영호의 대비되는 사고 대처 반응!?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 영수는 바비큐 파티의 고기 굽기를 주도하며 전문가 못지않은 전문적인 솜씨를 발휘해 분위기를 이끌었다. 영수의 정성스러운 손길을 지켜본 출연진들은 영수를 향해 "고기 아티스트다"라며 "사장님 같다"고 치켜세웠다.이가운데 옥순은 밥을 짓는 역할을 맡았으나 밥솥 조작에 다소 서툰 모습을 보여 소소한 웃음을 자아냈다. 파티가 이어지는 동안 출연자들은 식습관에 대해 진솔한 대화를 나눴다. 현숙이 매운 음식을 잘 먹는 편이라고 말하자 영수는 "마라 요리를 한 번 먹어본 적이 있다"고 답하며 자연스러운 소통을 이어갔다.영수가 고기를 구우며 왕복하느라 자리가 비워지자 영철과 영호가 나서서 상황을 수습했다. 영수가 왔다 갔다 하며 고기를 굽는 모습에 출연자들은 "마치 에버랜드 익스프레스를 타는 것 같다"며 유쾌한 반응을 보였다.밤 10시가 넘어가자 출연자들은 서로를 배려하며 정리 시점을 논의했다. 영철과 영호는 날씨가 추워지자 멤버들에게 "추우면 먼저 들어가라"고 따뜻하게 배려했고 남은 인원이 깔끔하게 정리를 마무리하며 첫째 날 바비큐 파티를 성황리에 끝맺었다.앞서 자기소개 자리에서 영수는 누나만 7명인 대가족의 막내라는 사실을 공개하며 미래의 아내에게 명절 방문 부담까지 덜어주겠다고 나선바 있다.영수는 자신이 8남매 중 막내라고 밝혔다. 누나들과의 관계에 대해 영수는 "친밀함 전 별로 안 좋아하고 누나들도 이미 각서를 써주겠다고 했다"며 "명절에 안 와도 되고 전화번호도 안 물어보겠다고 했다"고 밝힌 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr