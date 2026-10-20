사진 =이유미 인스타그램

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사진 =이유미 인스타그램

사진 =이유미 인스타그램

배우 이유미가 바닷가에서 촬영한 일상 사진을 공개하며 발랄하고 사랑스러운 매력을 선보였다.이유미는 최근 자신의 인스타그램에 다양한 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이유미는 굽이진 철길 위에 서서 한 손을 얼굴 옆으로 들어 올리고 눈을 찡긋 감으며 미소 짓고 있다. 검은색과 흰색 줄무늬 상의에 짙은 갈색 옷을 매치하고, 독특한 모양의 갈색 크로스백으로 포인트를 줬다. 바람에 살짝 흩날리는 긴 머리카락과 장난기 어린 표정이 어우러져 자연스러운 매력을 드러낸다.이어진 사진에서 이유미는 바다가 내려다보이는 난간 앞에 쪼그려 앉아 양손을 턱 아래에 모으고 있다. 동그란 갈색 뿔테안경을 착용한 채 카메라를 바라보는 모습이 귀여운 분위기를 자아낸다. 넉넉한 줄무늬 상의와 갈색 하의, 옆으로 내려온 작은 가방이 편안하면서도 개성 있는 스타일을 완성했다.또 다른 사진에서 이유미는 바다를 배경으로 얼굴을 가까이 담은 셀카를 공개했다. 한 손으로 볼을 감싼 채 입술을 살짝 내밀고 있으며, 바람에 날린 갈색 머리카락이 얼굴을 가로지르고 있다. 커다란 동그란 안경 너머로 드러나는 또렷한 눈매와 장난스러운 표정이 눈길을 끈다.마지막 사진에서 이유미는 고개를 옆으로 기울이고 한 손으로 안경테를 살짝 잡은 채 카메라를 바라보고 있다. 자연스럽게 흐트러진 긴 머리카락 사이로 맑은 눈빛과 부드러운 얼굴선이 돋보인다. 줄무늬 상의와 동그란 안경이 어우러지며 꾸밈없는 청순한 분위기를 더한다.앞서 이유미는 지난해 공개된 넷플릭스 시리즈 '당신이 죽였다'에서 조희수 역을 맡아 전소니와 호흡을 맞췄다.한편 1994년생으로 32세인 이유미는 '오징어게임', '힘쎈여자 강남순', '당신이 죽였다' 등에 출연해 연기력을 입증했다. 이유미는 2027년 SBS 드라마 '악몽'에 출연한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr