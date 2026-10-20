사진 = 소유진 인스타그램

사진 = 소유진 인스타그램

사진 = 소유진 인스타그램

사진 = 소유진 인스타그램

배우 소유진이 가을 분위기가 물씬 풍기는 일상 사진을 공개하며 자연스러운 매력을 뽐냈다.소유진은 최근 자신의 인스타그램에 "🍁🍃🍂🍀"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 소유진은 실내 벤치에 다리를 꼬고 앉아 옆쪽을 바라보고 있다. 검은색 반소매 티셔츠에 잔잔한 무늬가 들어간 회색 롱스커트를 입고 올리브색 니트를 어깨에 걸쳐 단정하면서도 감각적인 스타일을 완성했다. 머리를 낮게 묶은 채 검은색 가방을 손에 들고 있는 모습에서는 차분하고 우아한 분위기가 느껴진다.이어진 사진에서 소유진은 바닥에 몸을 낮추고 앉아 하얀 털을 가진 강아지의 머리를 쓰다듬고 있다. 강아지를 향해 고개를 숙이고 환하게 웃는 표정이 눈길을 끈다. 어깨에 걸친 니트와 길게 내려오는 스커트가 자연스럽게 어우러지며 편안한 매력을 더한다.또 다른 사진에서 소유진은 야외에서 카메라를 바라보며 부드럽게 미소 짓고 있다. 검은색 티셔츠와 회색 스커트에 올리브색 니트를 걸친 모습으로 한 손에는 검은색 가방을 들고 있다. 단정하게 묶은 머리와 또렷한 눈매가 돋보이는 가운데 손목의 금색 시계와 목걸이가 수수한 옷차림에 세련된 포인트를 더한다.마지막 사진에서 소유진은 어깨까지 내려오는 갈색 웨이브 머리를 자연스럽게 늘어뜨리고 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 회색 니트에 어깨에 멘 검은색 가방을 매치했으며, 얼굴과 머리카락에 비치는 햇살이 화사한 분위기를 자아낸다. 앞선 사진의 단정한 묶음 머리와는 다른 부드러운 헤어스타일로 색다른 매력을 보여줬다.이를 본 팬들은 "이쁘시네요", "아름다움이 잔뜩", "너무 예뻐", "우아하네", "진짜 젊어보여요", "너무 예쁘세요" 등의 댓글을 달았다.한편 1981년생으로 45세인 소유진은 2013년 외식사업가 겸 방송인 백종원과 결혼했다. 슬하에 1남 2녀를 두고 있다. 현재 MBC 예능 '오은영 리포트 - 결혼지옥'에서 MC로 출연하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr