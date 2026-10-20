사진 = 서강준 인스타그램

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사진 = 서강준 인스타그램

사진 = 서강준 인스타그램

배우 서강준이 몽블랑과 함께한 패션 화보 비하인드 사진을 공개하며 다채로운 매력을 선보였다.서강준은 최근 자신의 인스타그램에 "VOGUE BEHIND📸"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 서강준은 베이지색 골지 터틀넥 니트를 입고 검은색 뿔테안경을 착용한 채 카메라를 바라보고 있다. 한 손을 턱에 가져다 댄 자연스러운 포즈와 살짝 흐트러진 검은 머리카락이 지적인 분위기를 더한다. 안경 너머로 드러나는 또렷한 눈매와 날렵한 턱선이 어우러져 조각 같은 비주얼을 완성했다.이어진 사진에서 서강준은 검은색 스트라이프 슈트에 흰색 셔츠와 도트 무늬 넥타이를 매치해 세련된 스타일을 선보였다. 테이블 위에 펼쳐진 가방을 향해 상체를 숙이고 시선을 집중한 모습으로 자연스럽게 이마 위로 내려온 머리카락과 진지한 표정이 눈길을 끈다. 깔끔한 슈트 차림과 선명한 이목구비가 어우러지며 한층 날카로운 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 서강준은 짙은 회색 재킷에 밝은색 니트를 입고 회색 소품을 얼굴 옆으로 들어 올리고 있다. 소품으로 얼굴 일부를 가린 채 옆쪽을 바라보는 모습에서는 깊은 눈매와 오뚝한 콧대가 더욱 돋보인다. 이마를 덮은 검은 머리카락과 담백한 표정이 어우러져 차분하면서도 세련된 매력을 드러냈다.마지막 사진에서 서강준은 흰색 니트를 입고 테이블에 양팔을 올린 채 옆쪽을 응시하고 있다. 넓게 접힌 니트의 목 부분과 어깨를 가로지르는 검은색 스트랩이 독특한 스타일을 완성했다. 이마 위로 자연스럽게 내려온 앞머리와 또렷한 눈빛, 매끈한 얼굴선이 어우러져 부드러우면서도 강렬한 인상을 남긴다.이를 본 팬들은 "정말 정말 다 너무 멋있어요", "늘 응원합니다", "너무 잘생겼다", "화이팅", "진짜 잘생김", "늘 멋있어요" 등의 댓글을 달았다.이번 사진은 서강준이 패션 매거진 '보그'와 명품 브랜드 몽블랑이 함께한 화보의 비하인드 컷이다. 지난 16일에는 'MONTBLANC X VOGUE BEHIND VIDEO'라는 제목의 비하인드 영상도 공개됐다.한편 1993년생으로 33세인 서강준은 KBS 2TV 드라마 '너 말고 다른 연애'에 안은진과 함께 호흡을 맞추며 열연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr