뮤지컬 '레베카'는 오는 11월 24일부터 충무아트센터 대극장에서 공연된다. / 사진=뮤지컬 레베카 ‘하루 또 하루’ MV 캡처

뮤지컬 '레베카'는 오는 11월 24일부터 충무아트센터 대극장에서 공연된다. / 사진=뮤지컬 레베카 ‘하루 또 하루’ MV 캡처

가수 유연정이 뮤지컬 '레베카' 개막을 앞두고 민우혁과 호흡을 맞춘 영상을 공개했다.최근 제작사 EMK뮤지컬컴퍼니 공식 유튜브 채널에는 뮤지컬 '레베카'의 넘버 '하루 또 하루(Hilf mir durch die Nacht)' 뮤직비디오가 게재됐다. 영상에서 유연정은 극 중 '나(I)'가 느끼는 불안과 혼란을 노래로 표현했다. '막심' 역을 맡은 민우혁과 함께 노래하며 두 인물의 감정 변화를 보여줬다.'하루 또 하루'는 막심과 나(I)가 다툰 뒤 서로에 대한 불안과 과거의 상처를 사랑으로 극복하려는 마음을 담은 듀엣곡이다. 뮤지컬 '레베카'는 세상을 떠난 레베카의 흔적이 남아 있는 맨덜리 저택에서 벌어지는 이야기를 다룬다. 사랑과 집착, 의심과 비밀이 얽힌 인물들의 관계가 중심이다.유연정은 극 중 이야기를 이끌어가는 나(I) 역을 맡았다. 나(I)는 순수하고 섬세한 성격의 인물로, 막심과 결혼해 맨덜리 저택의 새로운 안주인이 된다. 이후 여러 사건을 겪으면서 막심을 지키기 위해 점차 강해지는 인물이다. 유연정은 극 초반의 불안한 모습부터 후반부의 변화까지 표현할 예정이다.유연정은 2022년 뮤지컬 '리지'로 무대에 데뷔했다. 이후 '사랑의 불시착', '알로하, 나의 엄마들', '그레이트 코멧', '프리다', '베토벤' 등에 출연하며 작품 활동을 이어왔다. 다양한 배역을 맡아온 그는 이번 '레베카'에서 새로운 캐릭터에 도전한다.뮤지컬 '레베카'는 오는 11월 24일부터 2027년 3월 14일까지 충무아트센터 대극장에서 공연된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr