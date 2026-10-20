뮤지컬 배우 옥주현이 또다시 의미심장한 글을 남겼다. / 사진=텐아시아 DB

뮤지컬 배우 옥주현이 또다시 의미심장한 글을 남겼다. / 사진=SNS

뮤지컬 배우 옥주현이 또다시 의미심장한 글을 남겼다. 과거 '옥장판 논란'을 두고 김호영에게 공개 사과를 요구한 데 이어 이번에는 욕설이 담긴 게시물을 공유하면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다.옥주현은 20일 자신의 SNS에 "살다 보면 큰 산보다 큰 병X을 잘 넘겨야 해"라는 문구가 담긴 게시물을 공유했다. 별다른 설명은 덧붙이지 않았다.해당 문구가 누구를 향한 것인지는 확인되지 않았다. 다만 옥주현이 최근 김호영과의 갈등을 다시 언급한 데다 강한 표현까지 사용하면서 게시물의 배경에 관심이 모이고 있다.옥주현과 김호영의 갈등은 2022년으로 거슬러 올라간다. 당시 뮤지컬 '엘리자벳' 10주년 공연의 캐스팅을 두고 인맥 캐스팅 의혹이 제기됐다. 김호영은 자신의 SNS에 "아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판"이라는 글을 올렸고, 이를 두고 옥주현을 겨냥한 발언이라는 해석이 나왔다.옥주현은 김호영을 명예훼손 혐의로 고소했다. 이후 김호영은 지인의 사업을 홍보하기 위해 작성한 글이었다고 해명했다. 두 사람은 직접 통화했고, 옥주현이 고소를 취하하면서 갈등은 일단락되는 듯했다.그러나 지난 7월 옥주현이 당시 사건을 다시 꺼내면서 논란이 재점화됐다. 옥주현은 '옥장판'이라는 표현으로 오랜 기간 의혹과 조롱에 시달렸다고 주장했다. 광고와 작품 활동에도 피해를 입었다며 김호영에게 공개적인 해명을 요구했다. 그는 "당시 고소를 취하한 것을 가장 후회한다"고 밝히기도 했다. 김호영이 자신을 저격한 적이 없다고 해명했지만 정작 사과는 받지 못했다는 것이 옥주현의 입장이다.옥주현은 같은 달 뮤지컬계의 오토튠과 부분 립싱크 관행에 대해서도 공개적으로 문제를 제기했다. 그는 "적당히를 지나치면 사기"라고 비판했다가 가수 후배들에게까지 비판이 향하자 퍼포먼스를 위한 음정 보정 자체를 문제 삼은 것은 아니라고 설명했다.반면 김호영은 옥주현의 사과 요구에 별다른 공개 입장을 내놓지 않고 있다. 김호영은 지난 16일 자신의 유튜브 채널 '투머치 김호영'에 공개된 영상에서 인간관계에 관한 조언을 건넸다. 한 구독자가 주변 사람들과의 갈등을 털어놓자 그는 "그 무리에서 한발 물러나면 자연스럽게 해결된다"며 거리를 두는 방법을 제안했다. 이어 "다시는 안 보겠다고 선언하는 것만이 손절은 아니다"라며 "손절당한 사람이 손절당하는지 모르게 하는 게 좋다"고 말했다.해당 발언은 구독자의 고민에 답하는 과정에서 나온 것으로, 옥주현을 겨냥했다고 볼 근거는 없다. 다만 두 사람의 갈등이 다시 주목받는 시점에 인간관계와 관련한 발언까지 공개되면서 관심을 받았다.이런 가운데 옥주현이 또다시 거친 표현이 담긴 게시물을 공유했다. 앞서 김호영을 향한 사과 요구는 명확히 밝혔지만, 이번 글에는 대상이나 구체적인 상황을 적지 않았다. 게시물의 의미를 둘러싼 해석이 이어지고 있으나 김호영과의 갈등을 직접 언급한 글인지는 확인되지 않았다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr