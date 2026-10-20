트로트 가수 임영웅이 취재진의 질문에 답하고 있다. / 사진=텐아시아DB

트로트 가수 임영웅이 같이 가을 야구장 가고 싶은 남자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 12일부터 28일까지 '같이 가을 야구장 가고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 임영웅이 뽑혔다. 임영웅은 2020년 TV조선 '미스터트롯'에서 진(眞)을 차지하며 스타덤에 올랐다. 지난 9월 4일부터 6일까지 고양종합운동장 주경기장에서 단독 콘서트 'IM HERO - THE STADIUM 2'를 개최했다. 2024년 서울월드컵경기장 공연에 이어 두 번째 스타디움 콘서트다. 같은달 8일에는 스페셜 디지털 앨범 'IM HERO 10'을 발매하고 타이틀곡 '또또'를 선보였다.2위는 송민준이 올랐다. 송민준은 TV조선 '미스터트롯2'에서 최종 8위에 올라 이름을 알렸다. 지난해 9월 첫 미니앨범 '프롤로그(Prologue)'를 발매했으며, 타이틀곡 '그림일기'를 비롯해 다양한 곡을 선보였다. 앨범 발매를 기념해 서울에서 단독 콘서트를 개최한 뒤 대전과 인천에서도 공연을 이어가며 팬들과 만났다.3위는 김중연이 차지했다. 김중연은 2015년 그룹 에이식스피(A6P)로 데뷔해 2020년 TV조선 '미스터트롯'에 출연한 뒤 트로트 가수로 활동하고 있다. '수호천사', '토요일 토요일 밤에' 등의 곡을 발표했으며, 강렬한 퍼포먼스와 에너지 넘치는 무대를 앞세워 팬들과 만나고 있다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '추워지는 계절, 함께 가을옷 쇼핑하고 싶은 여자 가수는?', '추워지는 계절, 함께 가을옷 쇼핑하고 싶은 남자 가수는?', '추워지는 계절, 함께 가을옷 쇼핑하고 싶은 여자 트로트 가수는?', '추워지는 계절, 함께 가을옷 쇼핑하고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr