사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

배우 이세영이 시크하면서도 세련된 블랙 스타일링을 선보였다.이세영은 최근 자신의 인스타그램에 "메르세데스벤츠"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이세영은 붉은 조명이 비치는 공간에서 한 손을 허리에 올린 채 옆모습을 드러내고 있다. 윤기가 흐르는 검은색 재킷을 입고 머리를 자연스럽게 올려 묶은 이세영은 옆으로 흘러내린 잔머리와 날렵한 콧대로 세련된 분위기를 자아냈다. 정면을 향하지 않은 채 시선을 앞쪽에 둔 모습에서도 또렷한 이목구비가 돋보인다.이어진 사진에서 이세영은 메르세데스-벤츠 엠블럼이 걸린 벽 앞에 서서 잔을 들고 카메라를 바라보고 있다. 광택 있는 검은색 재킷에 짧은 미니스커트를 매치해 시크한 스타일을 완성했으며 허리선을 잡아주는 재킷 디자인이 늘씬한 실루엣을 살렸다. 가볍게 미소 짓는 표정과 단정하게 올려 묶은 헤어스타일이 어우러져 우아한 매력을 더한다.또 다른 사진에서 이세영은 밝은 색상의 음료가 담긴 잔을 손에 든 채 옆쪽으로 시선을 돌리고 있다. 살짝 올라간 입꼬리와 부드러운 눈빛이 자연스러운 분위기를 연출하는 가운데, 얼굴 옆으로 흘러내린 머리카락과 귀걸이가 여성스러운 매력을 더한다. 재킷의 넓은 칼라와 금색 단추 장식도 눈길을 끈다.마지막 사진에서 이세영은 은색 메르세데스-벤츠 차량 옆에 서서 한 손을 보닛 위에 올리고 미소 짓고 있다. 검은색 미니스커트에 무릎 아래까지 올라오는 롱부츠를 매치해 길고 곧은 다리 라인을 강조했으며, 허리 벨트가 더해진 재킷으로 감각적인 올블랙 패션을 완성했다. 차량 옆에 자연스럽게 선 모습에서는 앞선 사진들과 다른 전신 스타일링이 돋보인다.이를 본 팬들은 "오늘 머리부터 발끝까지 완벽하네요", "완전 이쁘고 멋있잖아", "너무 예뻐", "콧대가 진짜 예술이다", "와인잔 들고있는 모습이 이렇게 멋질수가있는건가", "완전 언니미 뿜뿜이다" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생으로 34세인 이세영은 디즈니 플러스 '재혼황후'에 출연했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr