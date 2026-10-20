오는 1일 공연을 앞두고 있는 싱어송라이터 윤딴딴. / 사진=윤딴딴 SNS

사진=윤딴딴 SNS

싱어송라이터 윤딴딴이 해외 팬들과 소통하는 근황을 전했다.윤딴딴은 지난 19일 자신의 인스타그램 스토리에 "일본어 자막을 업로드했습니다"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 윤딴딴의 3집 '비참한 휘파람' 가사가 일본어 자막으로 표시되고 있는 모습. 그는 "음악을 항상 들어주시는 분들에게 항상 감사하다"고 덧붙였다.앞서 윤딴딴은 지난해 6월 싱어송라이터 은종과 이혼했다는 소식이 알려졌다. 은종은 당시 자신의 SNS에 "제가 남편의 상대(내연녀)를 대상으로 제기한 상간 소송이 1년간의 분쟁 끝에 승소로 마무리됐다"며 이혼 사실을 밝혔다. 또 윤딴딴에게 폭행당했던 사실도 언급했다.이후 윤딴딴은 지난해 12월 자신의 SNS에 "전부 제가 살아온 것에 대한 대가이고, 그만한 잘못"이라며 은종이 폭로한 부분들을 간접 시인했다. 이어 윤딴딴은 "떠나가신 팬분들이 느끼셨을 충격과 실망에 죄송한 마음이 커졌다"고 고개를 숙였다. 그러면서 "언젠가는 다시 사랑받을 수 있는 날이 오길 염치없이 바란다"고 말한 후 9개월 만인 지난달 2일 신곡을 발매했다.신곡 발매 당일 윤딴딴은 자신에 대해 "저는 털면 먼지가 나는 사람"이라고 표현하기도 했다. 신곡에 대해서는 "먼지가 크게 한 번 휘저어진 후, 천천히 가라앉는 걸 보며 만든 앨범"이라고 설명했다.한편 윤딴딴은 오는 1일 서울 마포구 홍대의 한 공연장에서 논란 이후 처음으로 팬들과 만난다. 좌석은 46석이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr