10월 '아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드'에서 가수 정동원과 그룹 플레이브가 맞붙는다. / 사진=블래스트, 텐아시아 DB

10월 '텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)' 투표가 시작됐다. 가수 정동원과 그룹 플레이브 등 다채로운 매력의 남성 아티스트들이 치열한 인기 경쟁을 펼친다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K-팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.10월 투표는 지난 18일 0시부터 오는 31일 오후 11시 59분까지 진행된다.'아티스트탑텐' 글로벌 투표는 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 실시된다.K-팝 보이 브랜드 부문에서는 하성운, 빅뱅, 앤팀, 에반, 엑소, 김재환, 세븐틴, 이준호, 정동원, 강다니엘, 에이티즈, 엔하이픈, 2AM, 플레이브, 몬스타엑스, 방탄소년단, 슈퍼주니어, 스트레이키즈, 투모로우바이투게더, 82MAJOR까지 총 20팀이 후보로 올랐다.이 가운데 가수 정동원과 버추얼 그룹 플레이브의 맞대결이 눈길을 끈다. 정동원은 지난 2월 리메이크 미니앨범 '소품집 Vol.2'를 발매하며 팬들에게 새로운 음악을 선보였다. 같은 달 13일에는 경기 고양시 일산 킨텍스에서 팬 콘서트를 개최해 팬들과 만났다. 현재는 해병대에 입대해 군 복무 중이며 제대 예정일은 2027년 8월이다.플레이브는 데뷔 후 첫 월드투어 '킵 잇 매닉(KEEP IT MANIC)'을 통해 글로벌 팬들과 만나고 있다. 지난달 12~13일 인천문학경기장 주경기장에서 투어의 막을 올린 뒤 일본, 대만, 태국, 싱가포르 등에서 공연을 펼쳤다. 오는 23~24일에는 대만 타이베이에서 공연을 이어가며 11월에는 미국 로스앤젤레스 무대에 오를 예정이다.'아티스트탑텐' 투표는 텐아시아 투표 서비스를 통해 진행된다. 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr