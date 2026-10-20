그룹 엑소 출신 타오와 가수 쉬이양 / 사진=쉬이양 공식 웨이보

그룹 엑소 출신 타오와 가수 쉬이양 부부가 2년 넘게 아들의 존재를 공개하지 않았던 이유를 밝혔다.16일 한 중국 매체에 따르면 쉬이양은 이날 라이브 방송에서 2024년 출산 이후 건강 문제를 겪었고, 당시 부부를 향한 비난도 심해 출산 사실을 알리기 어려웠다고 털어놨다.쉬이양은 출산 후 몸 상태가 좋지 않은 상황에서 부정적인 여론까지 감당하기 힘들었다고 설명했다. 타오는 아들의 존재를 일찍 공개하고 싶어 했지만, 아내의 뜻을 존중해 공개를 미룬 것으로 전해졌다.아들 공개 이후 불거진 대리출산 의혹과 두 자녀설에 대해서도 해명했다. 쉬이양은 자신이 직접 제왕절개로 아들을 출산했으며, 부부에게는 두 살이 넘은 아들 한 명만 있다고 밝혔다. 아이의 국적 역시 중국이라고 설명했다.앞서 쉬이양은 지난 15일 자신의 웨이보에 타오, 아들과 함께 해변을 걷는 가족사진을 공개했다. 사진 속 아이가 이미 혼자 걸을 수 있을 만큼 자란 모습에 누리꾼들은 출산 시기를 두고 관심을 보였다.두 사람은 2024년 7월 열애를 공식 인정한 뒤 같은 해 12월 혼인신고를 마쳤으며, 지난해 10월 결혼식을 올렸다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr