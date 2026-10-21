코미디언 김지유가 유쾌한 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

코미디언 김지유가 과거 배우를 꿈꿨던 시절부터 웹드라마 주연으로 출연했던 경험까지 털어놨다. / 사진=웹예능 '개세모' 캡처

코미디언 김지유가 과거 배우를 꿈꿨던 시절부터 웹드라마 주연으로 출연했던 경험까지 털어놨다.지난 19일 공개된 유튜브 예능 '개그맨들이 세 명 모이면? 시즌2'(이하 '개세모 시즌2')에는 김지유와 김진주, 박세미가 출연해 학창 시절과 연기 활동에 관한 이야기를 나눴다.김진주는 김지유의 과거 사진을 공개했다. 사진 속 김지유는 눈길을 끄는 독특한 앞머리 스타일을 하고 있었다. 김지유는 당시 자기 모습에 대해 "나만큼 이렇게 센스 있고 예쁘게 한 사람이 있나"라고 생각했다고 밝혔다. 이어 언니들이 자신을 보고 웃었던 이유도 뒤늦게 알게 됐다고 전했다. 처음에는 자신이 예뻐서 웃는 줄 알았지만, 실제로는 길게 내린 앞머리 때문이었다는 것. 이후 공개된 박세미의 초등학교 사진에서는 옷에 떡볶이 국물이 묻어 있는 모습이 포착돼 웃음을 더했다.김지유는 어린 시절 배우를 꿈꿨다고도 고백했다. 당시 배우가 되고 싶다는 말을 들은 이모는 "서울에 올라가기 전 3년의 세월을 달라"고 했다고. 김지유에 따르면 이모는 전신 성형을 한 뒤 산속으로 들어가라는 조언까지 건넸다.김지유는 실제로 웹드라마 '며느리는 귀싸대기 회장님'에서 회장님 역으로 주연을 맡았던 경험을 소개했다. 그는 촬영 당시 대사를 외우는 데 급급했지만, 유독 기억에 남는 장면이 있었다고 회상했다. 김지유가 꼽은 장면은 드레스를 입고 상의를 탈의한 남성들에게 둘러싸여 촬영했던 순간이었다. 그는 당시 "이게 연기지, 이게 배우지"라고 생각했다며 만족감을 표현해 웃음을 안겼다.함께 출연한 김진주도 남다른 연기 이력을 공개했다. 과거 환경호르몬 역할을 맡았던 데 이어 어린이들에게 건강 정보를 전달하는 영상에서는 '똥'을 연기한 적도 있다고 밝혔다. 김진주는 해당 영상의 조회수가 오르기도 했다며 당시를 떠올렸다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr