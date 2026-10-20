임시완 까탈 성격 상대하는 비서 정한설 어떤데…

'나의 유죄인간'에서 임시완과 호흡을 맞추는 배우 정한설/사진 = 방송화면 캡처

'나의 유죄인간'에서 임시완과 호흡을 맞추는 배우 정한설/사진 = 골드메달리스트

배우 정한설이 '나의 유죄인간'에서 임시완의 최측근 비서로 등장해 능청스러운 연기를 선보였다.지난 19일 첫 방송된 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간'(극본 문수정, 연출 박단희)은 살인 용의자로 지목된 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 밀착 스릴 로맨스를 그린 작품이다.극 중 정한설은 태강그룹 후계자 윤이준(임시완 분)의 최측근 정다운 비서 역을 맡았다. 정다운은 윤이준의 까다로운 취향과 생활 습관은 물론 사생활까지 속속들이 파악하고 있는 인물이다. 윤이준의 곁에서 크고 작은 일들을 챙기며 그를 보좌한다.정한설은 첫 방송부터 예민한 윤이준을 능숙하게 상대하는 정다운의 모습을 그려냈다. 윤이준의 반응을 살피면서도 재치 있게 응수하고, 상황에 따라 표정과 말투를 달리하며 두 사람의 관계에 유쾌함을 더했다.특히 까다로운 상사 앞에서도 유연하게 대처하는 정다운의 성격을 자연스럽게 표현했다. 정한설은 임시완과 호흡을 맞추며 긴장감이 흐르는 극의 분위기를 환기하는 역할을 했다.한국예술종합학교 연극원 출신인 정한설은 2023년 tvN '일타 스캔들'에서 쇠구슬 살인 사건을 수사하는 배형사 역으로 데뷔했다. 이후 '낭만닥터 김사부3'(2023), '킥킥킥킥'(2025), '골드랜드'(2026) 등에 출연하며 활동을 이어왔다.전작들에서 다양한 배역을 소화한 정한설이 이번 작품에서는 능청스러운 비서 캐릭터로 시청자들과 만났다. 윤이준의 최측근으로서 앞으로 어떤 활약을 펼칠지 관심이 모인다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr