사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

그룹 아이브(IVE) 안유진이 개성 넘치는 스타일링으로 눈길을 끌었다.안유진은 최근 자신의 인스타그램에 "do you believe in HEROES?(영웅을 믿나요?)"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 안유진은 선명한 노란색 반소매 티셔츠에 청바지를 입고 카메라를 바라보고 있다. 검은색 뿔테안경을 착용한 채 고개를 살짝 기울인 모습으로, 차분한 표정과 윤기 나는 입술이 세련된 분위기를 자아낸다. 허리 부분에 자연스럽게 밀착되는 티셔츠와 갈색 벨트를 매치한 청바지가 날씬한 몸매를 돋보이게 한다.이어진 사진에서 안유진은 긴 머리를 한쪽 어깨로 늘어뜨리고 고개를 옆으로 기울인 채 포즈를 취하고 있다. 양손으로 티셔츠 밑단을 가볍게 잡은 모습이 자연스러우면서도 감각적이다. 밝은 노란색 상의와 검은색 안경이 대비를 이루며 또렷한 이목구비와 특유의 시크한 매력을 강조한다.마지막 사진에서 안유진은 안경을 벗고 입술을 살짝 내민 채 카메라를 응시하고 있다. 한쪽 손을 들어 올린 포즈에 길게 늘어뜨린 웨이브 머리가 어우러져 앞선 사진과는 다른 발랄한 분위기를 보여준다. 짧게 올라간 티셔츠 아래로 잘록한 허리선이 드러나며 여유로운 핏의 청바지와 조화를 이뤄 늘씬한 비율을 더욱 돋보이게 한다.아이브는 지난 2월 발매한 정규 2집 'REVIVE+' 이후 약 8개월 만에 새 앨범으로 돌아온다. 최근 두 번째 월드투어 'SHOW WHAT I AM'을 마무리한 아이브는 새 앨범 발매에 앞서 도심 건물 외벽을 활용한 프로젝션 매핑 티저를 공개하는 등 다양한 프로모션을 진행했다.한편 안유진은 2003년생으로 23세다. 안유진이 속한 아이브는 새 EP 'Looks Can Kill'의 선공개곡을 발표하고 26일 앨범을 정식 발매한다. 또 안유진은 tvN '우주떡집'에 출연했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr