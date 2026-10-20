몸매 드러나는 비키니 말고…‘돌싱3’ 이소라, 추워지니 긴팔에 긴바지

‘돌싱글즈’ 출연자 이소라가 일본 여행 근황을 공개해 눈길을 끌었다.이소라는 최근 일본 여행 중 촬영한 사진을 공개했다. 공개된 사진에는 일본 교토의 전통적인 거리와 고풍스러운 목조 건축물을 배경으로 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다.사진 속 이소라는 검은색 상의에 넉넉한 핏의 청바지를 매치하고, 허리에 체크 셔츠를 둘러 편안하면서도 감각적인 여행 패션을 선보였다. 여기에 흰색 운동화를 더해 자연스러운 캐주얼룩을 완성했다.특히 평소 수영복을 입은 사진 등으로 화제를 모았던 것과 달리, 이번에는 노출 없는 편안한 스타일을 선보여 색다른 매력을 드러냈다. 꾸미지 않은 듯 자연스러운 분위기와 여유로운 여행 일상이 시선을 사로잡는다.한편 이소라는 MBN ‘돌싱글즈3’에 출연했으며 슬하에 딸이 3명 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr