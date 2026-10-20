배우 이범수의 전처. 통역사로 활동 중이다. 사진=이윤진 SNS

사진=이윤진 SNS

배우 이범수의 전처이자 통역사 이윤진이 재혼에 대한 소신을 밝혔다.지난 19일 이윤진은 자신의 인스타그램 스토리를 통해 팬들의 질문에 답하는 '무엇이든 물어보세요' 시간을 가졌다.한 누리꾼은 이윤진에게 "연애는??"이라며 현재 남자친구 유무 및 재혼 생각 등을 유추할 수 있는 질문을 던졌다.이에 이윤진은 아무런 멘트 없이 한 장의 사진으로 대체했다. 사진에는 어린 아이가 두 팔을 뻗고 누워 있었으며, "아무것도 하기 싫다"라는 말풍선이 적혀 있었다.한편 1983년생인 이윤진은 영어 제자로 만난 이범수와 2010년 5월 결혼해 슬하에 2011년 딸과 2014년 아들을 낳았다. 이후 2024년 3월 파경 소식을 전했고, 지난 2월 손편지를 통해 "합의 이혼했다"며 약 2년 만에 이혼 소송이 마무리됐음을 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr