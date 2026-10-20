정지선과 권성준이 '언터커버 셰프'에서 인연을 맺은 해외 현지 요리사들을 만난다. / 사진제공=tvN

정지선과 권성준이 '언터커버 셰프'에서 인연을 맺은 해외 현지 요리사들을 만난다. / 사진제공=tvN

셰프 정지선과 권성준이 '언더커버 셰프'에서 인연을 맺은 해외 현지 요리사들을 한국으로 초대한다.오는 29일 첫 방송되는 tvN 예능 '언더커버 셰프 : 멀리서 찾아온 벗'은 '언더커버 셰프'의 스핀오프 프로그램이다. 앞서 정지선과 권성준은 각각 중국 청두와 이탈리아 나폴리의 식당에서 막내로 일하며 현지 요리사들과 인연을 맺었다. 이번에는 두 사람이 한국을 찾은 동료들과 시간을 보낸다.20일 공개된 2차 티저 영상에는 청두와 나폴리 식구들이 한국 음식과 문화를 경험하는 모습이 담겼다. 첫 번째 영상에서는 청두 요리사들이 한국의 매운 음식에 도전한다. 중국 사천 지역 출신인 이들은 평소 매운맛에 자신감을 보여왔다. 남사장은 "(한국 음식들이) 좀 달더라고요"라며 여유로운 모습을 보였다. 이어 청양고추를 통째로 쌈에 넣어 먹었고, 이를 본 정지선은 놀라움을 감추지 못했다. 그러나 남사장은 청양고추를 먹은 뒤 표정이 달라졌다.다른 영상에서는 권성준이 나폴리 식구들을 태우고 직접 운전한다. 권성준은 운전 경험이 많지 않은 초보 운전자다. 이를 몰랐던 나폴리 식구들은 "권! 운전은 좀 해봤어?"라고 물었다. 권성준이 말없이 고개를 젓자 "많이 안했어?"라고 재차 확인했다. 결국 이들은 "맘마미아!"를 외치며 불안해했다.반면 권성준은 "마이 빠우라(겁먹지 말라)"라고 말하며 운전대를 잡았다. 나폴리 식구들은 권성준의 운전 실력을 걱정하면서도 그와 함께 이동했다.앞서 공개된 1차 티저에서는 해외 식당에서 막내로 일했던 정지선과 권성준이 한국에서 현지 동료들을 맞이하는 모습이 소개됐다. 이번 영상에서는 청두 식구들의 한국 음식 체험과 권성준이 나폴리 식구들을 태우고 운전하는 과정이 공개됐다.'언더커버 셰프'는 지난 5월 첫 방송 당시 2.3%의 시청률로 출발해 최종회에서 자체 최고인 6.2%를 기록했다. 10주 연속 동시간대 1위를 차지하며 인기를 얻었다.'언더커버 셰프 : 멀리서 찾아온 벗'은 오는 29일 오후 8시 40분에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr