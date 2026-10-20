'결혼지옥' 고발 부부 남편의 반복된 외도가 밝혀졌다./사진제공=MBC

'결혼지옥' 고발 부부 남편의 반복된 외도가 밝혀졌다./사진제공=MBC

'결혼지옥' 고발 부부 남편의 반복된 외도와 충격적인 부부 갈등 속에서 첫째 아들이 극단적인 고통을 호소하고 있었다.지난 19일 방송된 MBC 예능 프로그램 '오은영 리포트-결혼 지옥'('결혼 지옥') 188회에서는 아내의 네트워크 사업과 남편의 심각한 음주, 여자 문제로 갈등을 겪는 '고발 부부'의 두 번째 사연이 공개됐다.이날 방송에서는 남편의 외도로 인한 아내의 깊은 트라우마가 드러났다. 아내는 첫째가 서너 살 무렵 친정에 갔다가 불길한 예감에 집으로 돌아왔을 때, 안방에서 남편과 낯선 여성이 함께 누워 있는 현장을 목격했다고 폭로했다. 당시 남편은 "술 취한 여성이 길에 있어 도와주려 데려왔고, 술을 마시다 잠들어 기억나지 않는다"라고 변명했다. 사과는커녕 극단적 선택을 하겠다며 소동을 피워 아내는 상처를 추스를 새도 없이 남편을 말려야 했다. 이후에도 남편의 휴대전화에서 여성들과의 사적인 대화방이 발견되는 등 여자 문제는 계속됐다.남편은 단란주점에서 수십만 원을 쓰는 등 유흥비를 탕진했고, 아내는 돈을 지키기 위해 잠든 남편의 지문으로 500만 원을 이체했다고 맞섰다. 남편이 "외로워서 그랬다"라며 변명하자, 오은영 박사는 "수위 높은 잘못에도 이유를 붙이고 '조금', '가끔'이라며 축소하는 것은 뻔뻔한 것"이라며 "네트워크 사업과 술, 여자 문제는 같은 저울에 올릴 수 없다"고 일침을 가했다.가장 심각한 문제는 부부 싸움 사이에 방치된 첫째 아이였다. 첫째의 방 칠판에는 "죽고 싶다"라는 글이 적혀 있었고, 최근에는 아내에게 "안 아프게 죽으려면 어떻게 해야 하냐"라고 묻기까지 했다. 그러나 남편은 아들에게 "뭐 하자는 얘기냐"라며 다그치기 바빴다.아이는 부모가 싸우면 엄마를 끌어안고 두 손을 모은 채 안절부절못하며 다툼을 말려왔다. 심지어 부부는 아이와 경찰 신고 제도를 싸움의 도구로 악용했다. 남편은 아내가 컵라면을 먹여 등교시켰다는 이유로 아동학대 신고를 했고, 첫째가 엄마에게 맞았다고 하자 아이에게 직접 경찰에 신고하도록 부추겼다. 오은영 박사는 "엄마를 신고하면 배신 같고, 안 하면 아빠가 실망할까 두려운 상황"이라며 "이 집에서 가장 고통받는 피해자는 첫째"라고 안타까워했다.오 박사는 남편에게 완전한 금주와 알코올·충동 조절 치료를, 아내에게는 애정을 갈구하는 첫째를 밀어내지 말고 품어줄 것을 권고했다. 변화가 없다면 이혼까지 고려해야 한다고 경고했다.그러나 녹화 후 대기실에서도 갈등은 봉합되지 않았다. 남편은 아내에게 미안하다고 사과하면서도 이내 언성을 높이며 아내의 태도 변화만을 요구했고, 결국 제작진이 중재에 나서는 모습으로 씁쓸함을 남겼다.