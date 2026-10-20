장혁이 '문무'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

장혁이 '문무'에 출연한다. / 사진제공=KBS

약 300억원의 제작비가 투입됐다고 알려진 KBS 대하드라마 '문무'가 베일을 벗는다. 몽골 현지 로케이션 촬영에 장혁, 조성하 등 연기파 배우들이 합류한 가운데 '문무'가 흥행에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다.다음 달 14일 첫 방송되는 KBS2 새 대하드라마 '문무'는 600년간 이어진 전쟁과 삼국 내부의 격변 속에서 승리를 위해 모든 것을 건 지도자들의 이야기를 그린 작품이다. 김영조, 구성준 감독이 연출하고 김리헌, 홍진이 작가가 집필했다.장혁은 극 중 고구려의 장수 연개소문 역을 맡았다. 연개소문은 당나라의 대군에 맞서 싸운 전쟁 영웅이자 군사력을 바탕으로 고구려의 실권을 장악하려는 인물이다. 자신의 권력 확대를 막으려는 고건무(조성하 분)를 제거한 뒤 고구려 최고 권력자의 자리에 오른다.장혁은 연개소문을 연기하게 된 이유로 인물의 복합적인 성격을 꼽았다. 그는 "나라마다 보는 관점이 다양해서 여러 가지 해석이 가능한 인물"이라며 "지도자이자 사람, 이상을 꿈꾸는 드리머로서의 연개소문을 표현해보고 싶었다"고 밝혔다.이어 그는 "연개소문은 상황에 맞는 처세, 어떤 일을 끌고 가는 결단력, 사람으로서의 아픔과 슬픔을 지닌 인물"이라고 설명했다. 그러면서 "사람이기에 실수했던 상황들도 있을 것이고, 자신이 '왜 이 길을 걸어가야 하는지' 생각하게 만드는 캐릭터인 것 같다"고 덧붙였다.장혁은 연개소문을 표현하는 과정이 쉽지 않았다고 털어놨다. 그는 "연기하는 매 순간이 어려웠다"며 "감정을 고정적으로 생각하지 않았고, 연개소문이라면 이 상황에서는 어떻게 반응했을지 매 장면마다 고민했다"고 말했다.작품의 관전 요소로는 삼국과 당나라의 전략 및 외교 관계를 꼽았다. 장혁은 "삼국과 당나라가 각자의 입장에서 전쟁을 펼치며 어떤 전략과 외교를 끌고 나갈지, 각국의 다른 선택을 재미있게 봐 주시면 '문무'를 더욱 재미있게 볼 수 있을 것"이라고 전했다.'문무'는 11월 14일 오후 9시 20분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr