21일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=SBS Plus·ENA

21일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=SBS Plus·ENA

'나는 SOLO' 34기 솔로녀들이 자기소개를 통해 가족관계부터 연애관, 다양한 취미 등을 공개한다.오는 21일 방송되는 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 '다둥이 특집'으로 꾸며진 34기 솔로녀들의 자기소개가 진행된다.이날 영숙은 자신이 8자매 중 막내딸이라고 밝힌다. 그는 "저희 언니들은 다 결혼했고, 조카가 16명 있다"고 말해 현장을 술렁이게 한다. 영숙의 이야기에 같은 8남매 집안의 막내인 영수도 놀라움을 감추지 못한다. 영수는 이후 제작진과의 인터뷰에서 "저랑 똑같이 8명이 형제인 것도 처음 보고 그 8명이 다 여자인 것도 처음 봤다. '세상이 참 넓구나' 하는 걸 느꼈다"고 털어놓는다.다른 솔로녀들도 자기소개를 통해 각자의 생활 방식과 연애 스타일을 공개한다. 4남매 중 장녀라는 한 출연자는 "남사친은 0명이다"라며 "회사에 없으면 운동 아니면 집에 있다"고 말한다. 또 다른 솔로녀는 "저는 무조건 제가 좋아하는 사람을 만났다. 제가 꼬시는 편"이라며 적극적인 연애관을 밝힌다.특별한 취미를 가진 출연자들도 등장한다. 한 솔로녀는 "스무 살 때부터 올드 힙합과 왁킹을 췄다"고 소개한 뒤 광수에게 선글라스를 빌려 즉석에서 춤을 선보인다. 이 밖에도 발레와 필라테스, 첼로 등을 취미로 즐기는 솔로녀들이 차례로 자신을 소개한다.한편 지난 14일 방송된 '나는 SOLO'는 닐슨코리아 수도권 유료방송가구 기준 SBS Plus·ENA 합산 평균 시청률 3.9%를 기록했다. 분당 최고 시청률은 4.3%였으며, 남녀 2049 시청률은 2.6%로 수요일 예능 프로그램 중 1위를 차지했다.'나는 SOLO'는 21일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr