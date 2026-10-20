강신일 부부가 '동상이몽2'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

강신일 부부가 '동상이몽2'에 출연한다. / 사진제공=SBS

배우 강신일이 결혼 37년 차에 아내와의 일상을 공개한다. 서로 다른 성격으로 인해 아내가 "남편의 뇌를 열어보고 싶다"고 토로한 사연도 전해져 눈길을 끈다.20일 방송되는 SBS 예능 '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에는 데뷔 47년 차 배우 강신일이 출연한다. 강신일은 이번 방송을 통해 생애 처음으로 예능 프로그램에 출연하며 아내와의 결혼 생활을 공개한다.강신일은 그동안 수백 편의 작품에 출연하며 연기 활동을 이어왔다. 특히 형사 역할만 16차례 맡았을 정도로 강한 인상의 캐릭터를 주로 연기해 왔다. 그러나 실제 일상에서는 작품 속 모습과 다른 성격을 보여준다.이날 공개되는 강신일 부부의 일상에서는 두 사람의 상반된 성향이 확인된다. 강신일은 평소 말수가 적은 반면 아내는 대화를 즐기는 외향적인 성격이다. 아내가 끊임없이 이야기를 건네도 강신일은 좀처럼 말을 하지 않아 스튜디오 출연진을 당황하게 한다.이를 지켜보던 MC들은 "너무 정적이다", "조용해서 불안하니 제발 대답 좀 해달라", "왜 이렇게 말이 없냐"며 답답함을 호소한다. 결국 아내는 "남편의 뇌를 열어보고 싶다"며 37년간 쌓인 답답함을 털어놓는다.강신일과 배우 설경구의 오랜 인연도 공개된다. 두 사람은 극단 학전에서 만나 30년 넘게 친분을 이어온 사이라고. 강신일은 과거 영화 '공공의 적' 촬영 당시 설경구가 자신의 매니저 역할을 했다고 밝힌다. 그는 "설경구가 내 매니저였다"며 "영화 촬영 날마다 직접 집 앞으로 나를 데리러 왔다"고 회상한다. 설경구가 직접 강신일을 챙겼던 이유는 방송에서 공개될 예정이다.'동상이몽2'는 이날 오후 10시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr