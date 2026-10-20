장동민이 '데블스 플랜: 데드 어게인'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

'데블스 플랜: 데드 어게인'이 11월 10일 넷플릭스를 통해 공개된다. / 사진제공=넷플릭스

서바이벌 최강자로 꼽히는 장동민이 넷플릭스 '데블스 플랜'에 출격한다. 5연속 서바이벌 우승 기록을 보유한 장동민을 비롯해 홍진호, 하석진 등 두뇌 서바이벌 강자들이 한자리에 모인다. '데블스 플랜: 데드 어게인'(데블스 플랜3)에서 역대 우승자들과 새로운 도전자들이 맞붙는 만큼 치열한 두뇌 싸움이 예상된다.넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인'이 오는 11월 10일 공개된다. '데블스 플랜: 데드 어게인'은 두뇌 서바이벌에서 우승했거나 뛰어난 실력을 보여준 출연자들과 새로운 도전자들이 경쟁해 최후의 우승자 한 명을 가리는 예능이다.이번 시즌에는 장동민, 홍진호, 오현민, 하석진, 정현규, 김동재, 서출구, 유리사, 현경렬, 존박 등 두뇌 서바이벌 경험자들이 대거 출연한다. 여기에 신동, 재재, 넉살, 이도, 스텔라장, 정원영까지 총 16명의 플레이어가 경쟁을 펼친다.가장 눈길을 끄는 출연자는 장동민이다. 장동민은 앞서 출연한 서바이벌 프로그램에서 다섯 차례 연속 우승을 차지하며 두뇌 서바이벌 강자로 자리매김했다.연출을 맡은 정종연 PD는 장동민의 섭외 배경에 대해 "장동민 씨는 두뇌 서바이벌 역사상 최강자"라며 "장동민 씨의 경이적인 플레이는 시청자들과 제작진에게 카타르시스를 안기기 때문에 함께 하고 싶었다"고 밝혔다.장동민뿐 아니라 홍진호, 오현민, 하석진 등 기존 서바이벌 프로그램에서 실력을 입증한 출연자들도 다시 경쟁에 뛰어든다. 경험이 풍부한 플레이어들이 한자리에 모이면서 이들 사이의 전략과 심리전이 주요 관전 포인트가 될 전망이다.정 PD는 "서바이벌 우승 경험이 있는 플레이어들과 게임에서 중요한 변곡점을 만들어낼 만한 재능이 있는 플레이어들이 함께 한다"고 설명했다. 이어 "유경험자들의 경력과 두뇌 능력치가 워낙 출중하기 때문에 이 쟁쟁한 라인업에 맞서 경쟁할 새로운 플레이어들을 섭외하는데 있어서 많은 사전 조사와 테스트를 병행했다"며 "자신만의 독특한 재능을 가진 플레이어들을 찾아 지금의 라인업을 완성했다"고 말했다.이번 시즌에서는 16명의 플레이어가 감옥동과 생활동으로 나뉘어 생활한다. 서로 다른 공간에서 형성되는 연합과 대립, 위기 상황에서 드러나는 각자의 전략이 경쟁의 흐름을 좌우할 예정이다.정 PD는 "상당수 플레이어들이 우승을 경험했기 때문에 탈락의 쓴맛보다는 승리의 영광에 익숙할 것"이라며 "경력직 플레이어들이 위기의 순간 보여줄 능력과 서바이벌 예능 출연 경험은 없지만 뛰어난 능력의 새로운 플레이어들의 활약을 기대해 달라"고 전했다.게임 구성에도 변화를 줬다. 기존 두뇌 서바이벌이 수리적·논리적 사고에 집중했다면, 이번 시즌에서는 인문학적 요소를 활용한 게임을 선보일 예정이다.정 PD는 "그동안 두뇌 서바이벌 하면 게임들이 굉장히 이과적이라는 느낌이 많았다"며 "이번 시즌은 문과적인 요소들을 많이 적용해 신선한 재미를 느낄 수 있을 것"이라고 밝혔다. 이어 "최고의 출연자들과 함께 했고 기대 이상의 서바이벌이 나왔다"며 "시청자들의 기대를 만족시킬 수 있는 콘텐츠를 준비했으니 재밌게 봐주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.'데블스 플랜: 데드 어게인'은 오는 11월 10일 넷플릭스를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr