20대 환경미화원이 후진 차량에 치여 다리 절단 위기까지 겪었지만, 사고 발생 2년이 넘도록 가해자에게 사과받지 못했다고 밝혔다. / 사진제공=JTBC '한문철의 블랙박스 리뷰'

20일 방송되는 '한블리'에는 그룹 트리플에스의 김채연이 게스트로 출연한다. / 사진제공=JTBC '한문철의 블랙박스 리뷰'

'한블리'에서 후진 차량에 치여 다리 절단 위기까지 겪었던 20대 환경미화원의 사연이 공개된다.20일 방송되는 JTBC '한문철의 블랙박스 리뷰'(이하 '한블리')에서는 재활용품을 수거하던 환경미화원이 차량에 치인 사고를 다룬다. 당시 상황이 담긴 블랙박스 영상과 피해자의 인터뷰가 공개될 예정이다.영상에는 재활용품 수거를 마친 환경미화원이 차량 문을 열려는 순간, 다른 차량이 빠르게 후진해 그를 들이받는 모습이 담겼다. 사고를 낸 차량은 이후 앞으로 움직이다 건물 기둥과 충돌했고 피해자가 쓰러진 쪽으로 다시 후진했다.사고 당시 26세였던 피해자는 크게 다쳐 다른 지역의 종합병원으로 옮겨졌다. 특히 다리 동맥이 손상돼 절단까지 고려해야 할 만큼 상태가 심각했다고 한다.피해자는 "아버지가 우시는 걸 처음 봤다. 다리 하나가 없어진다고 생각하니 세상이 무너진 것 같았다"며 당시 심정을 털어놨다. 다행히 치료를 통해 다리를 지킬 수 있었지만 지금도 후유증으로 일상생활에 어려움을 겪고 있다고 밝혔다.사고 이후 처리 과정에서도 갈등이 이어졌다. 경찰 조사에서 가해 운전자의 음주 사실은 확인되지 않았으며 사건은 교통사고처리 특례법 위반으로 종결됐다고 한다. 방송에 따르면 가해자는 면허정지 처분을 받았다.피해자는 사고가 발생한 지 2년이 넘었는데도 운전자로부터 사과 한마디 듣지 못했다고 주장했다. 또한 수술을 받지 않았다는 이유로 간병비 지급을 거절당했고 보험사가 제시한 합의금도 받아들이기 어려운 수준이었다고 설명했다.보험사 측이 피해자의 전방주시 태만을 이유로 과실 비율 20%를 주장했다는 이야기도 전했다. 이에 피해자는 가해자와 보험사를 상대로 법적 대응에 나섰다고 밝혔다.'한문철의 블랙박스 리뷰'는 매주 화요일 오후 9시 50분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr