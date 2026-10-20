조아람이 서강준을 향한 직진 로맨스로 눈길을 끌고 있다. / 사진=KBS2 방송 화면 캡처

조아람이 서강준을 향한 직진 로맨스로 눈길을 끌고 있다. / 사진=KBS2 방송 화면 캡처

배우 조아람이 '나 혼자 산다'에서 생활력 강한 모습으로 주목받은 지 1년여 만에 서강준을 향한 직진 로맨스로 눈길을 끌고 있다. 드라마 '너 말고 다른 연애'에서 적극적으로 마음을 표현하면서도 상대의 상처를 보듬는 인물을 연기하며 새로운 매력을 보여주고 있다.조아람은 지난 17일과 18일 방송된 KBS 2TV 토·일 드라마 '너 말고 다른 연애' 9, 10회에서 훈민제과 TF 스낵3팀 사원 박수아 역으로 등장했다.박수아는 남궁호(서강준 분)를 향한 마음을 숨기지 않고 적극적으로 다가갔다. 먼저 스킨십을 제안하면서도 막상 눈이 마주치자 수줍어하는가 하면, 한태승(이주안 분)에게 맞서 남궁호를 보호하기도 했다. 특히 남궁호에게 "대리님이 제 첫사랑이에요"라고 고백하며 자신의 감정을 분명히 했다.밝고 당찬 모습과 달리 박수아에게도 아픈 과거가 있었다. 어린 시절 아버지에게 버림받았던 기억을 떠올리며 눈물을 흘린 것. 그는 자신의 상처를 간직한 채 남궁호의 아픔까지 헤아렸다. 남궁호가 편하게 울 수 있도록 눈을 가리고 곁을 지키며 위로를 건넸다. 방송 말미에는 남궁호의 침대에서 눈을 뜬 박수아가 이미도(안은진 분)와 마주하는 장면이 그려졌다. 예상치 못한 상황에서 세 사람이 어떤 관계 변화를 맞을지 궁금증을 남겼다.조아람은 박수아의 감정 변화를 표정과 말투, 행동으로 표현했다. 남궁호에게 마음을 전할 때는 자신감 있는 태도를 보이다가도 눈을 마주하는 순간에는 시선을 피하고 목소리를 낮추며 수줍은 모습을 보였다. 적극적인 말과 달리 서툰 행동을 보이는 인물의 특성이 웃음을 자아냈다.감정적인 장면에서는 절제된 연기로 박수아의 내면을 표현했다. 남궁호가 눈물을 흘리는 동안 조용히 곁을 지키는 모습으로 상대를 배려하는 마음을 전달했다. 과거의 상처를 떠올리는 장면에서는 눈물과 표정 변화로 오랫동안 간직해 온 외로움을 나타냈다.앞서 조아람은 지난해 1월 예능 '나 혼자 산다'에 출연해 부지런하고 생활력 강한 일상을 공개하며 관심을 모았다. 당시 집안일을 능숙하게 해내는 모습과 야무진 성격으로 '똑순이'라는 반응을 얻었다.그에 앞서 드라마 '닥터 차정숙'에서 전소라 역을 맡아 연기력을 인정받았던 조아람은 예능을 통해 작품 속 캐릭터와는 또 다른 일상적인 매력을 선보였다. 이후 '너 말고 다른 연애'에서는 솔직한 연애관과 아픔을 지닌 박수아를 연기하며 활동을 이어가고 있다.'너 말고 다른 연애'는 매주 토, 일요일 오후 9시 20분 방송된다. 국내 방송과 동시에 글로벌 스트리밍 서비스 아마존 프라임 비디오를 통해 전 세계 240여 개국에도 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr